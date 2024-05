Leonardo réclame son innocence par les caméras du Parc ?

Interdit à titre conservatoire de terrain, de vestiaire, et de toute fonction officielle, et ce jusqu’à nouvel ordre pour son épaule contre épaule avec l’arbitre de PSG – Valenciennes, Monsieur Castro, Leonardo prépare sa défense.

Le Brésilien, qui sera convoqué d’ici 2 semaines devant le corps disciplinaire de la Ligue, avait déjà donné sa version des faits. Le directeur sportif du PSG est revenu sur l’incident, mercredi 8 mai, assurant que « les images du circuit interne du Parc des Princes » plaident pour lui.

Il explique également « Je suis suis sûr que lorsqu’elle (la commission) m’écoutera et visionnera les images provenant du circuit interne des caméras du Parc des Princes, différentes de celles qui lui ont été envoyées, la commission va voir que le délégué me bloque et comprendra ce qu’il s’est passé ».

Affaire à suivre…

