PSG : Thiago Silva et Léonardo suspendus

En plus du match nul contre Valenciennes (1-1), le PSG perd Thiago Silva qui a été suspendu deux matchs par la commission de discipline de la LFP pour avoir bousculé l’arbitre de la rencontre, Alexandre Castro, mardi 7 mai. Le défenseur brésilien sera donc également absent face à Brest lors de la 37e journée.

Accusé d’avoir donné un coup d’épaule à l’arbitre de la rencontre après le match, Leonardo a également été suspendu à titre conservatoire. « Il risque gros, a expliqué le président de la commission, Pascal Garibian. Plus ou moins un an de suspension et un éventuel retrait de point pour son club. Il devrait être sanctionné d’ici à quinze jours ou trois semaines. Leonardo est interdit de terrain, de vestiaire, et de toute fonction officielle jusqu’à nouvel ordre. » Néanmoins, ces explications n’ont donc convaincu personne.

L’autre dossier brûlant de la soirée concerne les incidents survenus entre Bastia et Ajaccio (1-0, le 2 mars dernier). Les deux clubs ont été suspendus de terrain pour un match ferme. Une sanction qui s’appliquera sur les deux derbys de l’an prochain qui se disputeront donc à huis clos.

J’aime ça : J’aime chargement…