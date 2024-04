L’Espérance de Tunis premier club sur le plan arabo-africain

L’IFFHS, (International Fédération of Football History and Statistics), a sorti les classement des clubs de football du mois de mars 2012 donnant la première place arabe et africaine au club tunisien de l’Espérance Sportive de Tunis malgré une perte de quatre points (66ème au mois de février 2012).

L’Espérance de Tunis se régresse ainsi à la 70ème place alors que le deuxième représentant tunisien, à savoir le Club Africain, perd quelques 57 places pour se retrouver à la 218ème.

A la première place on retrouve le FC Barcelone suivi du Real Madrid et le club argentin CA Vélez Sarsfield. Au top 10 du classement, l’on remarque une forte régression du Manchester United qui perd 4 places pour se retrouver à la 8ème.

Top 10

1. (1.) FC Barcelona Espagne/4 382,00 2. (2.) Real Madrid CF Espagne/4 306,00 3. (3.) CA Vélez Sarsfield Argentine/4 287,00 4. (6.) CD Universidad de Chile Santiago Chili/3 273,50 5. (13.) FC Bayern München Allemagne/4 257,00 6. (8.) Santos FC Brésil/4 252,00 7. (15.) Club Atlético de Madrid Espagne/4 248,00 8. (4.) Manchester United FC Angleterre/4 241,00 9. (5.) Manchester City FC Angleterre/4 233,00 10. (9.) FC Schalke 04 Allemagne/4 224,00

Top 10 sur le plan africain

70. (66.) Espérance Sportive de Tunis Tunisie 141,50 78. (85.) MAS Fès Maroc 130,00 92. (92.) Enyimba International FC Nigeria 125,50 93. (85.) Wydad AC Casablanca Maroc 125,00 102. (115.) Al Hilal Omdurman Soudan 120,00 102. (150.) Zamalek Egypte 120,00 111. (96.) Al Ahly Egypte 117,00 123. (128.) Inter Club Luanda Angola 111,00 176. (139.) Coton Sport Garaoui Cameroun 92,00 180. (165.) Sunshine Stars Nigeria 90,50

