Lina Ben M’henni démissionne de l’Instance pour la Réforme de l’Information

Après la démission de M. Slim Amamou de son poste de secrétaire d’État auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports, Lina Ben M’henni, blogueuse et cyber-activiste a présenté sa démission de l’Instance Nationale Indépendante pour la Réforme de l’Information et la Communication qui, selon elle, ne peut faire son travail bien que la volonté d’avancer est présente à cause de plusieurs obstacles.

La jeune tunisienne a déclaré qu’elle ne pense pas pouvoir aider au sein de l’Instance et qu’elle pourrait être plus utile en tant que blogueuse avec plus de liberté d’expression.

Qualifiée d’intruse par certaines personnes incompétentes selon elle, Mlle Lina Ben M’henni a signalé que certains journalistes n’arrivent pas à comprendre la position des blogueurs de peur de perdre leur crédibilité.

Notons en même temps que plusieurs journalistes cherchent à dénigrer le travail fait par les blogueurs en les qualifiant d’intrus et non-professionnels malgré que plusieurs de ces derniers présentent un travail fondé sur des informations de sources sures et généralement des articles avec des critiques constructives. Il est déplorant que certains journalistes mettent les blogueurs en position d’ennemis au lieu d’alliées pour l’intérêt général.

Il est impératif de comprendre que journalistes, issus des écoles de journalisme, et blogueurs sont deux parties complémentaires.

