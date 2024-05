La démission de Slim Amamou est officiellement acceptée

La demande de démission de M. Slim Amamou, secrétaire d’État auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports, a été officiellement acceptée selon M. Mohamed Aloulou.

“M. Amamou a présenté sa démission de son poste de secrétaire d’Etat à la jeunesse qui a été acceptée”, a indiqué M. Aloulou, ministre de la Jeunesse et des Sports, ajoutant que M. Slim Amamou a présenté sa démission pour des raisons personnelles. Quant à M. Amamou, il avait annoncé que sa mission au sein du gouvernement « provisoire » était terminée et qu’il préfère reprendre sa vie de militant avec ses amis et qu’il peut agir pour faire valoir sa voix à travers Internet et les différentes associations.

L’annonce de démission de M. Amamou avait créé le buzz le lundi 25 mai 2011 après son intervention sur les ondes de la radio Express FM, sa déclaration avait entraîné une polémique avec un certain « gouvernement de l’ombre » qui n’existe pas selon lui, avis non partagé par plusieurs personnes.

