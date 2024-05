Censure des sites à caractère pornographique en Tunisie

Entre certaines personnes qui sont totalement pour l’ouverture de tous les sites pour exprimer la liberté d’expression, d’autres qui souhaitent que l’Etat censure les sites à caractères pornographique, le tribunal de Première instance a prononcé un jugement en référé à l’Agence Tunisienne d’Internet, ATI, pour fermer tous les sites à caractère pornographique.

Ce jugement de censure intervient après que trois avocats aient déposé une plainte la semaine dernière.

La fermeture des sites à caractère pornographique est vue par certaines personnes comme une reprise de la censure sur Internet, arguant que les internautes ont le libre choix entre accéder ou non à ces sites et qu’ils sont en mesure de faire la différence entre le bien et le mal.

Cinq sites pornographiques font leur entrée dans le Top 100 en Tunisie

