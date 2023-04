Comment financer mon permis de conduire ?

Passer mon permis de conduire : j’y pense, mais comment financer les 1 500 euros que cela va me coûter en moyenne ? Si je suis étudiant, à la recherche d’un emploi ou jeune actif, quels organismes peuvent m’aider ? Et quelles sont les options de financement qui s’offrent à moi ?

Notre dossier sur le financement du permis de conduire

Pour préparer notre dossier sur le financement de votre permis de conduire, nous avons commencé par lister toutes les questions que vous pourriez vous poser sur le sujet. Puis nous avons cherché les réponses les plus simples et les plus pertinentes. Voici le résultat :

J’ai entre 15 et 25 ans et pas de ressources personnelles

Le « permis à un euro par jour » est fait pour vous ! Il s’agit d’un prêt à taux zéro de 600, 800, 1000 ou 1200 euros qui vous permet de financer votre permis, aussi bien en formation initiale qu’en conduite accompagnée. Vous le remboursez ensuite à raison d’un euro par jour, c’est-à-dire 30 euros par mois. Aucun apport n’est nécessaire. Cependant, vous devez présenter des garanties financières (vos fiches de paie ou celles de vos parents, ou encore une caution, personnelle ou publique).

Une caution publique pour financer votre permis. Lorsque vous êtes éligible à la caution publique, c’est l’État qui garantit votre prêt. Pour obtenir une attestation d’éligibilité, adressez-vous à un organisme partenaire, comme le réseau Crésus (Chambre Régionale de Surendettement Social).

Je n’ai pas obtenu le prêt ou il ne couvre pas tous les frais…

Entre 18 et 25 ans, vous pouvez vous vous tourner vers le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) de votre département de résidence. Il pourra vous verser jusqu’à 1000 euros [1] pour vous aider à financer votre permis. Il s’agit d’un don et non d’un prêt. Toutefois, vous n’en bénéficierez qu’à condition d’être en phase d’insertion professionnelle (par le biais d’un projet ou d’une promesse d’embauche) rendant l’obtention du permis indispensable.

Adressez-vous à votre mairie. Les municipalités sont de plus en plus nombreuses à mettre des bourses « permis » à la disposition des jeunes entre 18 et 25 ans sans ressources. En contrepartie, on pourra vous demander d’accomplir des heures de travaux d’intérêt collectif (dans le domaine caritatif, sportif ou culturel…). Notez que cette bourse de votre mairie est compatible avec le permis à 1 euro.

Encadré : pour faire des économies, choisissez bien la ville où vous passerez votre permis. Par exemple, il est beaucoup moins cher de passer son permis à Lille qu’à Annecy.

Je suis étudiant mais mes parents sont prêts à m’aider

Si leurs ressources le permettent, ils peuvent contracter un crédit à la consommation pour financer l’inscription à l’auto école, les leçons de code et de conduite et les deux examens. Le montant de d’un prêt personnel va de 1 000 à 5 000 euros, et peut être remboursé pendant 5 ans. De quoi vous offrir autant d’heures de conduite que nécessaire, et même une formation en accéléré ! Mais attention, avec les intérêts, le permis reviendra plus cher !

J’ai un souci de santé, ai-je droit à un financement pour mon permis de conduire ?

Si vous souffrez d’un handicap ou d’une pathologie particulière, les démarches pour obtenir votre permis seront plus longues et aussi plus coûteuses. Qu’il s’agisse de vous aider à passer une visite médicale ou à aménager vos leçons de conduite, des solutions existent. Vous pouvez faire une demande de Prestation de Compensation du Handicap auprès de votre MDPH afin de bénéficier d’une aide forfaitaire de 1000 euros [2], affectée à votre permis.

Au chômage, j’ai besoin du permis pour trouver un emploi

Vous êtes sur le point de retrouver un emploi, mais le permis de conduire est crucial pour obtenir le poste ? Pôle Emploi est prêt à vous aider à hauteur de 1200 euros [3]. À condition, toutefois, que vous soyez inscrit comme demandeur d’emploi depuis au moins 6 mois en catégorie A, B, D formation, CSP ou contrats aidés. Sauf pour cette dernière catégorie, vous devez soit bénéficier de l’ARE minimale, soit d’un minimum social, soit encore ne pas toucher d’indemnités chômage.

Et si je ne remplis pas ces conditions de Pôle Emploi ?

En tant que demandeur d’emploi, vous avez droit à des heures de formation. Depuis mars 2017, vous pouvez financer votre permis, en totalité ou en partie, grâce à ce CPF – compte personnel de formation. C’est le moment de le faire ! Votre dossier sera retenu à partir du moment ou le permis de conduire est indispensable à votre nouveau projet professionnel. Salarié, vous pouvez aussi vous servir de votre CPF pour financer votre permis, aux mêmes conditions.

Combien valent mes heures de CPF ? Attention, une fois transformées en euros, vos heures de CPF n’ont pas la même valeur selon qu’elles ont été financées par Pôle Emploi (9 euros par heure), auquel il faut ajouter l’AIF (qui varie selon les régions) ou par l’OPCA (de 15 à 50 euros). Pour vérifier que votre solde couvre les frais du permis de conduire, adressez-vous à votre organisme financeur.

Quelles autres options de financement du permis de conduire pour les demandeurs d’emploi ?

Si vous ne pouvez pas bénéficier de l’aide de Pôle Emploi et que vous n’avez pas totalisé assez d’heures de formation pour profiter de votre CPF, renseignez-vous auprès des collectivités territoriales ou des missions locales. Si votre dossier montre que la mise en œuvre de votre projet professionnel dépend de l’obtention du permis de conduire, vous pourrez sans doute décrocher un financement local.

Une fois effectuées les 20 heures de formation réglementaires, vous pouvez proposer votre candidature auprès d’un établissement formant les moniteurs d’auto-école. Vous devenez élève-test, c’est-à-dire que vous servez de cobaye. Ce qui ne vous empêche pas, bien sûr, de profiter gratuitement de la leçon, et de vous préparer à repasser votre permis.

Il n’y a aucun centre de formation près de chez moi…

Alors, vous pouvez recourir à cette autre astuce pour financer les cours de conduite supplémentaires dont vous avez besoin pour compléter votre formation de base et vous représenter à l’examen du permis : vous louez une voiture à double commande (environ 15 euros de l’heure, contre 40 euros en moyenne pour une heure de cours). À condition, bien sûr, qu’une personne majeure et titulaire du permis depuis au moins 5 ans accepte de vous accompagner !

Si vous disposez d’un accompagnateur répondant à ces conditions et que celui-ci met son propre véhicule à votre disposition, vous pouvez également vous inscrire à la conduite supervisée, après l’obtention du code et la fin de votre formation de base de 20 heures. Une attestation de fin de formation initiale ainsi qu’une autorisation doivent vous êtes délivrées par l’auto-école. Le propriétaire de la voiture que vous conduisez doit demander une extension de garantie à son assureur.

Puis-je passer le permis de conduire en candidat libre pour économiser ?

Si vous ne pouvez pas financer votre permis, oui, vous pouvez vous inscrire aussi bien à l’examen théorique que pratique en candidat libre. En revanche, vous devez disposer d’une voiture à double commande portant la mention « apprentissage » et d’un accompagnateur répondant aux mêmes critères que pour la conduite supervisée. L’inscription au code coûte 30 euros. Si vous habitez la Corse, la Réunion, la Guyane, la Martinique ou Mayotte, vous devrez payer la taxe permis, entre 25 et 69 euros [4].

Passez le code, tout simplement : Depuis la réforme de 2016, la procédure d’inscription et de passage du code est simplifiée. Dès que vous vous sentez prêt, vous vous inscrivez en ligne dans la ville et à la session de votre choix.

Bonne route !

