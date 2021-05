Conférence, la finance quantitative dans le monde économique

Organisée le Mercredi 4 Mai 2011 à partir de 17h et ce, à la cité des sciences à Tunis, intitulée “Regards croisés d’un mathématicien et d’un économiste sur la finance et la gestion des risques”, la conférence a connu la présence de près de 200 personnalités pour assister à cette conférence animée par les professeurs Pierre- Louis Lions et Pierre- Noël Giraud et organisée conjointement par les Universités de Paris-Dauphine, Tunis –Dauphine et la Faculté des Sciences de Tunis.

Cette conférence tenue dans le grand amphithéâtre de la Cité des Sciences, sous l’égide du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et présidée par le professeur Abderrazak Zouari, Ministre du développement régional, avait attiré de nombreuses personnalités du monde universitaire ou économique, des mathématiciens, des économistes, des directeurs de grandes entreprises ou de banques, des responsables de grandes écoles d’ingénieurs ou de management du secteur public ou privé parmi lesquels on reconnaissait ceux de l’ENIT, de Polytechnique ou d’ ESPRIT , de l’ESSAI, de MSB, de la SMT.

Le brillant duo formé des deux amis Pierre- Louis Lions, médaille Fields de mathématiques et Pierre -Noël Giraud économiste réputé de Mines_Paris-Tech, a animé pendant plus de deux heures le débat d’idées relatif à la perception de la finance quantitative dans le monde économique actuel. Suscitant de nombreuses questions, ils ont su établir un dialogue animé avec l’assemblée, sans utiliser un point de vue technique ou abstrait, alternativement ou conjointement avec aisance et bonne humeur.

Gageons que leurs regards croisés de mathématicien et d’économiste avec toute la hauteur de leur réflexion partagée, seront une avancée dans ce domaine de recherche.

