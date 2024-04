Tunisie: Appui au petit élevage à Tozeur

L’office de l’élevage et des pâturages a organisé jeudi une conférence régionale sur l’impulsion de l’investissement dans le petit élevage.

Des investisseurs dans le domaine agricole et des représentants des structures d’appui ont participé à cette rencontre qui s’est tenue au Centre sectoriel de la formation professionnelle agricole de Degache (gouvernorat de Tozeur).

Les participants ont évoqué les spécificités du petit élevage et les moyens d’optimiser son rendement comme l’élevage de la caille et des génisses, la cuniculture, l’aviculture et l’apiculture en mode biologique.

En outre, la rencontre a permis de faire connaître les incitations financières accordées aux promoteurs dans cette filière d’activité et de présenter le guide de l’investisseur en apiculture et celui relatif à la création d’un projet de cuniculture.

Déjà, une liste des jeunes promoteurs qui désirent lancer des projets de petit élevage a été préparée lors de la conférence.

