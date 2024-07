SUD-SOUDAN : LE PAM LANCE UNE OPERATION D’AIDE AUX DEPLACES ALORS QUE LES VIOLENCES S’INTENSIFIENT

JUBA , Sud-Soudan, 23 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) lance une opération avec hélicoptères pour acheminer une aide alimentaire d’urgence à des dizaines de milliers de personnes réfugiées dans des endroits d’accès difficile pour échapper à la violence dans le comté de Pibor, dans l’état du Jonglei, au Sud-Soudan.

Les affrontements entre les forces gouvernementales et les insurgés ainsi que la recrudescence des violences entre les communautés Lou Nuer et Murle ont obligé des milliers de familles à trouver refuge dans des zones actuellement inaccessibles en raison de l’insécurité et des routes impraticables en raison de pluies torrentielles.

«Ces personnes ont besoin immédiatement de nourriture et ne peuvent attendre plus car elles ont passé plusieurs semaines cachées dans la brousse,» a déclaré Chris Nikoi, Directeur du PAM au Sud-Soudan. «Nous ne ménageons aucun effort pour fournir une assistance vitale mais nous avons besoin de stocks supplémentaires dans le pays et de plus d’hélicoptères pour transporter les vivres à ceux qui en ont le plus besoin,» a-t-il ajouté.

Alors que le PAM fournit déjà une assistance alimentaire à certains déplacés dans les zones où il dispose d’un accès, l’agence a urgemment besoin de fonds pour acheter davantage de nourriture et affréter des hélicoptères. Le PAM vient de lancer un appel de fonds de 20 millions de dollars pour assurer une assistance d’urgence auprès de 60 000 personnes jusqu’à la fin-décembre.

Dans certaines zones du comté de Pibor, où la communauté humanitaire dispose d’un accès, le PAM fournit une assistance alimentaire à travers des distributions comme celles qui se déroulent cette semaine à Dorein, Labdab et Pibor. Début juillet, l’agence a également fourni une assistance à plus de 4 700 personnes, notamment les femmes et les enfants. Ces personnes étaient arrivées des villages et de la brousse pour trouver de l’aide dans la ville de Pibor.

