Grand prix de l’architecture française dans le monde : le lycée français Jean-Mermoz de Dakar primé

PARIS, France, 29 août 2012/African Press Organization (APO)/ — L’association des architectes français à l’export (AFEX) décerne tous les deux ans le Grand Prix de l’architecture française dans le monde afin de récompenser une oeuvre remarquable livrée à l’étranger par un architecte français. En 2012, le palmarès de ce Grand Prix comprend onze réalisations sélectionnées par un jury composé de personnalités et de professionnels de premier plan.

Lors de la cérémonie qui s’est tenue mardi 28 août 2012 au Palazzo Zorzi à Venise, Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, a remis le Grand Prix AFEX 2012 à l’agence Terreneuve et Adam Yedid architectes pour la réalisation du lycée français Jean-Mermoz de Dakar au Sénégal. Cette distinction met en exergue la politique immobilière menée par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), maître d’ouvrage de ce projet.

Ce prix récompense un projet immobilier que l’AEFE a voulu ouvert sur la culture du pays d’implantation, prenant en compte les ressources et les savoir-faire locaux et soucieux de son environnement. Il a été mené avec le souci d’impliquer les entreprises locales et les compétences mobilisables au Sénégal. Le lycée Jean-Mermoz de Dakar accueille aujourd’hui près de 2 500 élèves qui bénéficient de la qualité de ses infrastructures.

En 2010, le lycée français de Damas figurait parmi les nominés de la 1ère édition du Grand Prix AFEX. Ces distinctions concrétisent la volonté de l’AEFE de contribuer à la promotion de l’architecture française à l’international. Elle s’inscrit dans la mission plus large qui lui est assignée d’œuvrer au rayonnement de la culture et de l’excellence françaises hors de nos frontières. Elle privilégie ainsi la formation d’équipes mixtes comprenant des architectes français pour la réalisation des 60 projets immobiliers qu’elle mène actuellement au sein du réseau scolaire français à l’étranger.

