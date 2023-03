Les Meilleurs Endroits dans Paris pour un Rendez-Vous entre Lesbiennes

Paris, la ville de l’amour, est un lieu idéal pour les rendez-vous romantiques. Que vous soyez une femme lesbienne vivant à Paris ou une simple visiteuse, il y a de nombreux endroits où vous pouvez aller pour un rendez-vous parfait. Explorez avec nous les meilleurs lieux où emmener votre belle afin de la faire chavirer d’envie.

La scène LGBT parisienne et sa dating culture

Paris possède une scène LGBT dynamique, avec de nombreux événements et festivals organisés tout au long de l’année. Les femmes qui cherchent à rencontrer d’autres femmes peuvent se rendre dans les quartiers populaires tels que Le Marais et Saint-Germain-des-Prés, où se trouvent de nombreux bars, restaurants et clubs LGBT.

Vous avez aussi la possibilité de trouver la femme de vos rêves sur un site lesbienne de rencontre en ligne. Ces plateformes peuvent aider les femmes à se connecter avec d’autres femmes partageant les mêmes intérêts et valeurs et surtout de trouver une partenaire proche de votre localité. Que ce soit sur un site de rencontre ou dans la vie nocturne de Paris, la dating culture LGBT de la ville est ouverte et accueillante. Vous pourrez même trouver sur internet des agendas pour vous inscrire à des soirées de speed dating.

Rendez-vous dans le Marais

Les bars et les restaurants

Les bars et restaurants sont des endroits parfaits pour un premier rendez-vous, car ils offrent un cadre confortable et décontracté pour discuter et apprendre à connaître l’autre personne. Paris dispose de nombreux bars et restaurants LGBT qui sont populaires auprès des femmes qui cherchent à rencontrer d’autres femmes ou qui désirent passer une agréable soirée entre lesbiennes.

L’un des bars les plus populaires chez la communauté lesbienne est Le So What, qui est situé dans le quartier de Bastille. Le bar offre une atmosphère chaleureuse et conviviale, avec des événements réguliers tels que des soirées karaoké et des concerts. Moderne et branché, il offre une ambiance festive et animée, avec une grande sélection de cocktails et de bières artisanales.

Située dans le quartier du Marais, La Champmeslé est également l’un des bars lesbiens les plus populaires de Paris. Il est nommé d’après la célèbre actrice française Anne-Françoise de Champmeslé, qui était connue pour jouer des rôles masculins dans le théâtre du XVIIe siècle. Le bar offre une atmosphère chaleureuse et conviviale, avec une musique variée et une grande sélection de boissons.

Chez Moune est un autre bar lesbien populaire situé aussi dans le quartier Pigalle. Ouvert depuis plus de 80 ans, Chez Moune est un véritable monument de la communauté lesbienne parisienne. Le bar offre une ambiance vintage et authentique, avec des soirées à thèmes et une piste de danse animée.

Située dans le 3e arrondissement, La Mutinerie est un bar lesbien à la fois convivial et animé, offrant un large choix de boissons et une ambiance festive. Le bar organise également des événements réguliers tels que des soirées karaoké, des quiz, des soirées DJ et des projections de films. La Mutinerie est un endroit idéal pour rencontrer de nouvelles personnes et pour profiter d’une soirée entre amies.

Elles Bar, situé dans le 4e arrondissement, est un autre lieu incontournable pour les femmes lesbiennes à Paris. Le bar est connu pour son atmosphère détendue et conviviale, avec un grand choix de cocktails et de bières. Les soirées à thème sont organisées régulièrement.

Vous pouvez également essayer le Café A, qui est situé près du canal Saint-Martin. Le Café A est un endroit élégant et branché, avec une terrasse extérieure qui offre une vue imprenable sur la ville.

Pour un dîner romantique, découvrez Le Loir dans la Théière, un charmant restaurant situé dans le Marais. Le restaurant offre une ambiance intime et romantique, avec une cuisine française délicieuse et abordable.

Les boîtes de nuit et événements festifs lesbiens

Pour les femmes qui cherchent à vivre une nuit de fête et de danse, Paris offre de nombreuses options. Il existe beaucoup de boîtes de nuit LGBT dans la capitale, appréciées par les femmes lesbiennes.

Alors, si vous voulez danser et vous amuser, découvrez les meilleures boîtes de nuit festives pour les couples lesbiens.

Le Panic Room est un club branché situé dans le Marais. Le club propose des soirées DJ, des performances live et des événements spéciaux tout au long de l’année. Le Panic Room est particulièrement populaire auprès de la communauté lesbienne de Paris.

La Machine du Moulin Rouge est une autre boîte de nuit appréciée par les femmes lesbiennes. Situé dans le 18e arrondissement, le club propose une variété de soirées, de la musique électronique à musique pop. La Machine du Moulin Rouge est également connue pour ses soirées LGBT, qui attirent une foule amicale et inclusive.

Le club le Gibus Club, situé dans le quartier de Bastille offre une grande piste de danse et des événements réguliers tels que des soirées drag queen et des concerts. Les femmes peuvent également essayer La Java, qui est située dans le quartier de Belleville. La Java est un club branché et animé, avec une programmation musicale variée qui convient à tous les goûts.

Pour les femmes qui cherchent à vivre une expérience festive unique, elles peuvent essayer la soirée Goutte d’Or, qui est organisée chaque année dans le quartier multiculturel de la Goutte d’Or. La soirée est une célébration de la diversité de genre.

Le 3 W Kafé est situé à proximité de la station de métro Saint-Paul, dans un quartier qui est très animé la nuit. Le nom de cette discothèque signifie « Women With Women » (des femmes avec des femmes), ce qui indique clairement que l’endroit est destiné à une clientèle exclusivement féminine. Le lieu dispose d’une incroyable piste de danse.

Les autres lieux à visiter entre filles à Paris

Si vous êtes sur Paris en journée, vous pouvez visiter avec votre belle le centre LGBT d’Île-de-France. Le centre expose divers artistes qui traitent les sujets de l’homosexualité, de la transidentité, de la bisexualité et des femmes lesbiennes. Endroit parfait si vous êtes toutes les deux amatrices d’art et d’expositions.

Si vous êtes plus lectrice, alors faites un tour à la librairie Les Mots à la Bouche, située rue Saint-Ambroise. Dans cette librairie vous trouverez uniquement des ouvrages traitant de l’homosexualité, des BD érotico-lesbiennes, des livres d’art gay.

Enfin, tenez-vous au courant de l’agenda LGBT de Paris, puisque chaque mois, vous trouverez un évènement mettant à l’honneur la culture arc-en-ciel. Par exemple en mars et avril, le cinéma met à l’honneur les femmes lesbiennes avec le Festival International du film de femmes. Nous nous souvenons toutes de la relation passionnelle entre les deux personnages de La vie d’Adèle. Une occasion lors de ce festival de découvrir de nouvelles histoires d’amour entre femmes.

Les Endroits dans Paris pour un Rendez-Vous entre Lesbiennes