Partir en septembre : 3 destinations parfaites

Partir voyager en septembre : beaucoup de Français adorent. Retour sur quelques destinations parfaites pour partir en vacances quelques jours en septembre.

Tous les vacanciers d’août sont rentrés pour la rentrée scolaire. Mais ce n’est pas pour autant qu’il faut arrêter de rêver. Et si vous vous offriez quelques jours de voyage en septembre ? Ils sont de plus en plus nombreux à apprécier tout particulièrement les vacances tardives, avec la foule en moins et encore de belles journées ensoleillées. Selon l’analyse des agences de voyage en ligne, certaines destinations sont particulièrement appréciées par les Français partant en escapade entre septembre.

Djerba, une destination tendance en septembre

Les destinations ensoleillées notamment. Certains lieux connaissent même une forte augmentation comparé à la même période, l’année dernière. Ainsi, les réservations pour Djerba ont augmenté de 100 %, et de 40 % pour une escapade vers Tunis et Séville.

New-York, un premier choix pour partir en septembre

Dans les destinations parfaites pour un voyage en plein mois de septembre, certains endroits se démarquent amplement de la globalité. Située aux États-Unis, la ville de New-York se classe à la troisième position des destinations préférées pour partir en septembre. Ici, les choses à faire ; et à voir, sont nombreuses et raviront tous les amateurs de découverte. L’effervescence de la ville y est également pour beaucoup.

Marrakech et Lisbonne sur le podium des destinations d’automne

Vient ensuite Marrakech, une ville immanquable du Maroc. La température y est élevée, et reste une destination de choix pour retrouver le soleil. Enfin, c’est Lisbonne qui se classe en première position des destinations de septembre. La capitale du Portugal possède de nombreuses qualités, et là aussi, il y a beaucoup d’endroits à visiter. Et si vous adorez le Portugal, n’hésitez pas à prolonger le voyage jusqu’aux rives sud du pays. En Algarve, le mois de septembre est particulièrement doux. Avec des villes magnifiques comme Lagos ou Portimao, la région est parfaite pour un séjour en automne.

Partager : Twitter

Facebook