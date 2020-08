Portimao, une des destinations les plus populaires en Algarve

Ville cosmopolite par excellence, Portimao est l’une des destinations les plus populaires d’Algarve.

Plages, parcours de golf, et un estuaire de l’Alvor de toute beauté, Portimao possède de nombreuses qualités. Et cela est sans compter tous les sports aquatiques qui donnent le sourire aux visiteurs.

Dès lors, l’est de Portimao affiche des eaux calmes et des dunes protégées. Ici, de nombreux oiseaux y ont élu domicile. De plus, la Ria permet d’observer les techniques des ouvriers exerçant leurs activités. Récolte de sel, de coquillages, et autres élevages de poissons dans les eaux de l’estuaire. Outre les choses à faire la journée, Portimao possède de beaux secrets une fois la nuit arrivée. Alors que les restaurants des quais qui proposent des spécialités locales, comme un ragoût de haricots et bulots, ou encore des bolas de ovo (des boules aux œufs), les visiteurs peuvent également retrouver un bord de mer animé. Ici, il est possible de se promener ou de faire un tour au restaurant du club nautique qui a vu sur le port.

Le shopping et les monuments

Les amateurs de shopping seront également ravis de se tourner vers Portimao. En effet, les rues étroites de la ville abritent des boutiques traditionnelles. Il est aussi possible d’y retrouver un centre commercial ultra-moderne et sans doute le plus grand d’Algarve : Aqua Portimao. Situé en plein cœur de la ville et à deux pas de Praia da Rocha le centre est parfait pour passer du bon temps, se restaurer ou faire du shopping.

Dans un autre genre, Portimao affiche l’une des plus grandes églises d’Algarve. Ce qui mérite une visite en passant par ici. Impossible également de passer à côté du site archéologique d’Abicada, où se trouvent les vestiges de diverses villas romaines, datant du Ier et IVe siècle.

