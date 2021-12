Les jeux-vidéo de 2017 : Horizon Zero Dawn, Resident Evil 7, God of War, Zelda, Shenmue

Les jeux-vidéo attendus pour 2017 : Horizon Zero Dawn, Resident Evil 7, God of War, Zelda, Shenmue > Alors que l’année 2016 aura offert son lot de perles vidéoludiques, la cuvée 2017 se veut tout aussi intéressante ; et même peut-être plus. Retour sur les jeux très attendus, ceux qui pourraient bien nous offrir des expériences capables de nous émerveiller.

Alors que l’on faisait, il y a peu, un guide d’achat de Noël permettant de découvrir quelques perles de la fin d’année 2016 à mettre sous son sapin pour se garantir un plaisir incomparable, il est déjà temps de se pencher plus en détails sur l’année 2017, et sur quelques-uns des titres que l’on attend de pied ferme. Dans le lot, il n’est nul besoin d’en faire beaucoup pour évoquer Horizon Zero Dawn, l’une des exclusivités de Sony pour l’année 2017. Car oui, si la fin d’année 2016 n’était pas forcément très réjouissante pour Sony, il faut souligner que 2017 se veut bien différent, et surtout, varié, pour les possesseurs de PS4.

Depuis sa première présentation, Horizon Zero Dawn n’aura eu de cesse de ravir les amateurs de grands espaces, et on peut les comprendre. Ici, vous incarnez Aloy, une jeune femme qui n’a rien à envier au plus puissant des hommes. Archère redoutable, elle doit parcourir un monde immense ; et se prêtant à l’exploration, et réussir à faire face aux nouveaux maîtres de l’après apocalypse, des machines plus que redoutables. Esthétiquement très beau, Horizon Zero Dawn propose en plus un scénario moins cliché que ce que nous étions en droit d’attendre et invite pleinement à la découverte. Prévu pour le mois de mars 2017 en exclusivité sur PS4, Horizon Zera Dawn ; par les créateurs de Killzone, pourrait bien s’imposer comme la nouvelle référence ; cette dernière sera d’ailleurs optimisée pour la PS4 Pro et vous pourrez compter sur nous pour vous donner notre avis dans sa version définitive.

Qui dit 2017, pense tout naturellement à Red Dead Redemption 2, la suite très attendue de Red Dead Redemption. Coup de tonnerre certain, les développeurs auront présenté la nouvelle destination des joueurs pour l’automne 2017 et il va sans dire que c’est avec le plus grand des plaisirs que l’on enfilera une nouvelle fois chapeau et bottes de cow-boy pour parcourir les terres arides. D’après les premières rumeurs, il se pourrait bien que le soft intègre une carte bien plus grande et que les évènements devraient se dérouler quelques années avant ceux contés dans le premier opus. De son côté, Mass Effect Andromeda devrait ravir les amateurs d’action RPG se déroulant dans le futur, d’autant que l’exploration sera, là encore, mis en valeur. Ni-Oh devrait également ponctuer le début de l’année 2017 et rappelons que ce soft se veut très difficile, parfois même horripilant et qu’il pourrait proposer une belle alternative à Dark Souls, un titre qu’il n’est plus besoin de présenter pour sa difficulté.

En 2017, l’on retrouve également Resident Evil 7, qui permet à la licence Resident Evil, de revenir à ses origines après des épisodes très clairement orientés vers l’action pure et dure. Ici, l’on retrouve donc une ambiance oppressante, avec des clins d’œil bien sentis envers le premier épisode de Resident Evil. Si l’on ajoute encore à cela la possibilité de faire l’aventure ; entière, avec le casque de réalité virtuelle sur PS4 (le PSVR), il ne fait nul doute que les crises cardiaques seront au rendez-vous ; certainement l’un des jeux-vidéo les plus attendus de 2017 !

Mais puisqu’il en faut pour tous les goûts, les joueurs peuvent aussi retrouver Link dans The Legend of Zelda Breath of the Wild, un épisode qui aura connu de nombreux reports. S’il était attendu en exclusivité sur la Nintendo Wii U, il est certain que les chiffres de ventes ; décevants, de la dernière de Nintendo aura obligé le géant à revoir ses plans. Désormais, The Legend of Zelda Breath of the Wild est prévu pour sortir sur la Nintendo Switch (bien qu’une version Wii U sera présente). Là où le dernier Zelda fait sensation, c’est qu’il se veut bien plus ouvert qu’à l’accoutumer, les causes d’une inspiration très forte de la concurrence. Monde ouvert, cycle jour/nuit, cuisine, nouvelles mécaniques de gameplay, ce dernier Zelda mise gros et il ne reste plus qu’à espérer que le monde ne soit pas trop vide, pour ne pas ennuyer le joueur ; la réponse arrivera bientôt.

Kratos veut également faire de 2017 sa parfaite année. Après une longue période sans se montrer, voici que God of War fait son apparition ; et vu le titre, l’on ne peut que s’attendre à un reboot de la licence, comme le laissait d’ailleurs entendre les premières images. Graphiquement, God of War se voudra toujours aussi somptueux et proposera quelques nouveautés ; un titre à surveiller de près, donc, comme les titres d’Ubisoft, à commencer par For Honor, un jeu de combat de mêlée assez pointu et orienté principalement vers l’e-sport ; ou encore les nouvelles aventures des gamins de South Park, dans South Park L’Annale du Destin, qui viendront détendre après les joutes de Ghost Recon Wildlands.

La liste des jeux-vidéo de 2017 est encore très longue, et en citer encore quelques-uns apparaît comme une obligation. Ainsi, l’on attend tout particulièrement Detroit : Become Human, Prey, Persona 5, Sea of Thieves, Nier Automata, Crackdown 3, Outlast 2, Vampyr, le remake de Final Fantasy VII, ou encore l’une des ultimes arlésiennes du jeu-vidéo, Shenmue 3.

