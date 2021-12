Guide d’achat de Noël : Les meilleurs jeux-vidéo et consoles pour les fêtes

Guide d’achat de Noël : Les meilleurs jeux-vidéo pour les fêtes > Bien souvent, les fêtes de fin d’année apparaissent comme le meilleur moyen d’offrir ; ou de s’offrir, quelques perles qui se sont présentées dans le monde des jeux-vidéo. Pour ne pas déroger à la règle, retour sur des titres marquants, qui feront, à coup sûr, le bonheur des amateurs d’expériences aussi diverses que variées.

Impossible de ne pas mettre en avant certains titres qui sont sortis du lot cette année ; surtout en fin d’année à vrai dire. Mais avant de revenir sur les jeux à posséder absolument, pourquoi ne pas revenir, assez vite, sur les consoles de jeux-vidéo qui se démarquent des autres ? Et à ce jeu-là, force est de constater que la PlayStation 4 de Sony reste le meilleur des choix pour les joueurs, malgré une fin d’année assez calme concernant les exclusivités. Si la fin d’année s’avère plus calme que chez son concurrent direct qu’est Microsoft, les nombreuses exclusivités (Uncharted 4, Street Fighter V, The Last Guardian, ou même No Man’s Sky) permettent de passer le temps avant une année 2017 qui se veut déjà complète et folle pour nos ludothèques. Nous reviendrons d’ailleurs prochainement sur les jeux-vidéo qui débarqueront en 2017, et nous mettrons en lumière ceux que nous attendons le plus.

Si la PS4 semble être le choix parfait pour le joueur curieux, les chiffres ne trompent pas, puisque la console de Sony possède un parc d’installation assez conséquent, capable de faire pâlir de jalousie la concurrence. Si la Nintendo Wii U est clairement la console à éviter en cette fin d’année ; notamment car les jeux à sortir ne répondent plus présents et que la console est en fin de vie, du côté de Microsoft, l’on peut encore réserver de nombreuses surprises, en plus d’afficher une fin d’année haute en couleur pour les exclusivités. Avec Forza Horizon 3 ou Gears of War 4, la Xbox One parvient à s’imposer sous les sapins pour les fêtes de Noël et prend une bonne place dans ce guide d’achat de Noël. Petit bémol toutefois, la console de Microsoft ne proposera, du coup, par d’énormes exclusivités pour l’année 2017, et l’on ne voit pas comment Halo Wars 2, Scalebound ou Sea of Thieves pourraient tenir la cadence face aux jeux qui sortiront en 2017 sur la PS4, comme Horizon Zero Dawn, God of War, le Remake de Final Fantasy VII ou encore Days Gone, pour ne citer qu’eux.

Si l’on ne devait se baser que sur cette fin d’année, il est clair que la Xbox One de Microsoft viendrait remporter les suffrages, mais si l’on se base un peu plus sur la prochaine année, ce guide d’achat de Noël ne pourrait que mettre la PS4 de Sony sur un piédestal, tant les heures de jeu seront nombreuses. Au final, l’on ne pourra que déconseiller l’acquisition d’une Wii U, puisque trop peu de jeux se sont démarqués ; pire encore, plus rien n’est prévu en dehors du dernier Zelda, qui se présentera également sur la Nintendo Switch ; coup dur pour les joueurs Nintendo.

Guide d’achat de Noël : Les meilleurs jeux-vidéo pour les fêtes

Il est désormais temps de se pencher sur quelques-uns des jeux-vidéo les plus marquants de cette année, et, en fonction de votre console de prédilection, il ne fait nul doute que votre bonheur sera trouvé pour ces fêtes de fin d’année. Commençons directement avec les FPS, qui, fait assez étonnant pour être souligné, permettent de mettre en avant un jeu que l’on n’attendait pas forcément, même si ce dernier nous aura enchanté depuis sa présentation. Avec un épisode plus catastrophique qu’à l’accoutumer, Call of Duty connaît une énorme perte de vitesse, un fait notable qui permet à Overwatch et Titanfall 2 de prendre les devants. Néanmoins, impossible de ne pas évoquer les meilleurs FPS pour Noël, sans évoquer Battlefield 1 et ses nombreux récits de guerre, qui transportent les joueurs dans différents lieux de la Première Guerre mondiale, tout en faisant de l’émotion son pied de guerre. Face à l’explosion de la science-fiction chez la concurrence, Battlefield 1 aura fait le pari risqué de renouer avec un milieu plus classique, mais ô combien prenant.

Pas de réelles surprises pour le genre action/aventure, puisque ce serait un sacrilège que de passer à côté d’un Uncharted 4 sublime et parfait sur tous les points. Au fil des années, Naughty Dog se sera amplement rapproché de ce que tous les joueurs recherchent dans une évasion, un moment distrayant, dépaysant, et prenant ; tout en se montrant sublime sur tous les points. Défi réussi pour Uncharted 4 qui remporte la victoire, face à des adversaires qui n’ont pas démérité, comme Dishonored 2 ; autre titre bien exemplaire, ou encore Watch Dogs 2, qui, même s’il n’est pas exempt de défauts et s’il divise les joueurs, reste une aventure à parcourir au moins une fois. En restant dans le genre, penchons-nous rapidement sur l’action à l’état pure, l’occasion d’évoquer la nervosité de Gears of War 4, ou la difficulté de Dark Souls 3 ; n’oublions pas non plus The Division, qui permet à Ubisoft de connaître une année assez sereine, malgré quelques titres plus en deçà des espérances.

En terme RPG, en revanche, la lutte est plus compliquée et, surtout, plus difficile d’accès en 2016. Si pour 2017 l’on attend des titres incroyables ; sur lesquels nous reviendrons, ce guide d’achat de Noël ne peut que comporter Final Fantasy XV (et ses défauts) et la nouvelle sortie de Pokemon, avec Pokemon Lune et Pokemon Soleil. Autre genre, mais un indispensable des amateurs de courses de voitures, Forza Horizon 3, sur Xbox One. Bien plus accessible qu’auparavant, Forza Horizon 3 n’en reste pas moins prenant, dans un monde ouvert grandiose et avec d’innombrables bolides à débloquer. De son côté, Codemasters sera parvenu à offrir une cuvée incroyable, avec un F1 2016 et un Dirt Rally aussi beaux que bons.

Pas de réelles surprises ensuite, puisque si vous désirez parfaire la collection d’un joueur aguerri, il vous faudra vous tourner vers Fifa 17 pour les jeux de sports ; bien que NBA 2K17 et WWE 2K17 soient assez exemplaires, et vers Street Fighter V ; exclusivité PS4, et The King of Fighters VIX (exclu PS4 également), pour les jeux de combats. Bien entendu, l’on aurait pu évoquer d’autres titres capables de donner le sourire pour les fêtes de fin d’année (Dragon Quest VII, Fire Emblem Fates, Story of Seasons, Sherlock Holmes The Devil’s Daughter, Deux Ex Mankind Divided, ou encore DOOM), mais il vous suffira de piocher dans ce guide d’achat de Noël pour être certain de faire plaisir.

Partager : Twitter

Facebook