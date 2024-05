Regarder la finale de l’Europa League et le match Liverpool Séville en direct ce 18 mai sur W9 > Cette fois, nous y sommes réellement et l’on apprendra, enfin, quelle équipe repartira avec le trophée de l’Europa League 2015-2016 ; une certitude, ce sera soit Liverpool, soit Séville.

Alors que beaucoup pensaient que l’on retrouverait uniquement des clubs Espagnols en finale des plus grandes compétitions Européennes (Real Madrid, Atlético Madrid en Ligue des Champions), il n’en fut rien et il faut compter sur la brillante et surprenante équipe de Liverpool.

Sur le papier déjà, Liverpool a tout pour plaire et possède un entraîneur qui a longuement fait ses preuves avec la formation du Borussia Dortmund. Cette même formation que Liverpool parviendra à mettre à genoux au terme d’un match exceptionnel et historique.

Toujours dans les plus grandes lignes écrites, le Borussia Dortmund apparaissait comme le principal favori au titre cette année et les performances de Liverpool sont alors jugées incroyables ; la formation qui lutte pour une place Européenne en championnat Anglais connaît une révélation en Europa League, notamment grâce à un public toujours présent pour faire vivre un enfer aux adversaires des Reds.

Pourtant, encore une fois, il fallait se surpasser du côté de Liverpool pour mettre à mal la formation de Villareal, très forte à l’extérieur. Après s’être incliné un but à zéro dans les derniers instants du match allé, Liverpool se montrera juste techniquement et le gardien adverse permettra de sauver les meubles, si l’on peut dire cela. Vainqueur 3-0, Liverpool a marqué les esprits d’une nouvelle façon.

Vous pouvez regarder la finale de l’Europa League et le match Liverpool Séville en direct ce mercredi 18 mai 2016, et ce, dès 20 heures 30 sur W9.

Cette nouvelle finale de l’Europa League, promet, comme à l’accoutumer, un spectacle incroyable entre deux très belles formations. Si Liverpool a fait ses preuves, que dire de Séville ? L’équipe n’aura jamais été réellement inquiétée dans cette édition, sauf lors des tirs au but contre l’Athletic Bilbao en quart de finale ; dès lors, Séville peut tenter, ce soir, de conserver son titre acquis déjà l’an passé.

En plus d’être la formation victorieuse en titre, le FC Séville se permet d’être l’équipe la plus titrée actuellement de la compétition. Ce match entre Liverpool et Séville promet des étincelles, mais se veut déjà spectaculaire.

