Des Racines et des Ailes en Provence sur France 3 ce 13 avril > Un nouveau voyage époustouflant est au programme de cette nouvelle soirée sur la chaîne France 3. Pour cette excursion, direction la Provence, du pays d’Aix aux Alpilles.

Ce nouveau numéro de l’émission Des Racines et des Ailes nous transporte au cœur de la Provence historique du sud du Verdon et de la Durance, jusqu’aux calanques de Marseille.

Dès l’entame de la soirée, c’est un survol de la Provence ; dessinant un grand cercle autour d’Aix-en-Provence, qui nous attend et qui nous fait découvrir la Côte Bleue, la Crau, les Alpilles, la montagne Sainte-Victoire et le massif des Calanques, de la plus belle des façons qu’il soit.

Au sommet de la ligne de crête de la montagne Sainte-Victoire, c’est une vue imprenable et panoramique de la Provence qui se dévoile devant nos yeux.

Après cette première étape, il faut effectuer la descente vers les massifs calcaires de Provence.

Sachez qu’il est possible de voir Des Racines et des Ailes en Provence dès 20 heures 55 sur France 3, ce mercredi 13 avril 2016.

Situés entre Marseille et Cassis, ils forment un paysage véritablement unique dans le monde entier, les calanques ; une succession de falaises et de criques. Pour parvenir à les préserver, un parc national a été crée en 2012.

Enfin, du côté de la mer, des naturalistes et des plongeurs spécialistes des grandes profondeurs s’attellent à faire un inventaire du corail rouge, puisque la préservation de cette espèce est un enjeu majeur pour le parc national.