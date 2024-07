Zine El Abidine Ben Ali condamné à 65 ans de prison

La justice tunisienne a condamné une nouvelle fois le président déchu, Zine El Abidine Ben Ali, à une peine de 16 ans de prison pour corruption et fraude immobilière. Une audience tenue le jeudi 28 juillet 2011, suite à laquelle l’ancien président a été condamné par contumace à cette peine supplémentaire pour atteindre un total de 65 ans de prison depuis le début de ses procès, et la liste des procès est encore longue.

Les deux affaires pour lesquelles était jugé Ben Ali concernent l’achat et la cession de deux terrains immobiliers avec modification illégale du statut de l’un d’eux aux Berges du Lac au début des années 2000. Il est accusé d’avoir exploité la qualité de son poste de fonctionnaire public pour permettre à son gendre, Sakher El Materi, également impliqué dans ces deux affaires, d’acheter et de vendre les deux lots de terrain, situés aux Berges du Lac.

Sa fille Nesrine et son gendre Sakher El Materi ont été également condamnés, respectivement à 8 et 16 ans de prison. Tous trois ont également écopé de diverses amendes ainsi que de dommages et intérêts, dont le total avoisine les 100 millions de dinars.

Rappelons que le premier procès remonte à juin où Zine El Abidine Ben Ali a écopé de 35 ans de prison le 21 juin lors d’un procès concernant le détournement de fonds publics (en compagnie de sa femme Leila Trabelsi), suivi d’un deuxième procès le 4 juillet pendant lequel il a été condamné à 15 ans et demi de prison pour détention d’armes, de stupéfiants et de pièces archéologiques.

