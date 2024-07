Béji Caïd Essebsi pête un cable devant une journaliste de la TTN

Après sa sortie de sa réunion du matin avec Yadh Ben Achour et les membres de la Haute instance pour la réalisation des objectifs de la Révolution, de la réforme politique et de la transition politique, le Premier ministre tunisien, M. Béji Caïd Essebsi en a profité pour remettre en cause, comme d’habitude, la journaliste de la Télévision Tunisienne Nationale, Naima Abdallah Jouini qui a eu droit à une contre-question de la part du ministre provisoire, M. Caïd Essebsi, qui lui a demandé son âge, chose que la journaliste s’est abstenue de répondre tout en gardant ses bonnes manières…

Toutefois, M. Béji Caïd Essebsi s’est arrêté pour continuer son show avec une tentative d’écarter le microphone de la journaliste avant de poursuivre ses quelques mots en déclarant qu’il connait déjà les arrières-pensées de la journaliste et son clan, à vérifier s’il parlait de la journaliste et ses confrères ou la journaliste et la Télévision Tunisienne Nationale.

A un moment, M. Béji Caïd Essebsi nous a rappelé le comportement de l’ambassadeur de France en Tunisie, Boris Boillon, lors de sa première rencontre avec les journalistes tunisiens après sa désignation dans son poste actuel.

La Télévision Tunisienne Nationale a bien entendu profité de cet incident pour passer la vidéo en boucle et insister sur sa position de victime et la partie qui milite pour la liberté de la presse et la démocratie…

M. Béji Caïd Essebsi a gardé ses manières de comportement avec les journalistes et le corps médiatique en général… mais cet incident pourrait-il être une mise en scène pour donner de la crédibilité à la télévision nationale ?

