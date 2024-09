La justice américaine refuse le retrait du film islamophobe

La justice américaine a rejeté jeudi la demande d’une actrice ayant participé au film islamophobe L’innocence des musulmans, qui réclamait son retrait du site internet de vidéos YouTube aux Etats-Unis, a-t-on appris auprès de la Cour supérieure de Los Angeles.

L’actrice Cindy Lee Garcia réclamait en référé le retrait de la bande-annonce du film, qui a provoqué depuis le 11 septembre des violences meurtrières dans le monde arabo-musulman.

Mme Garcia est la première actrice du film à s’être manifestée après l’explosion des violences, qui ont provoqué la mort de plus de 30 personnes dont l’ambassadeur américain à Benghazi (Libye, est). Elle affirme avoir été trompée sur les intentions réelles du film et de ses producteurs.

Je pense qu’en effet, la liberté d’expression est un droit, mais ce que les auteurs du film ont fait n’est pas bien, a déclaré Mme Garcia à la presse peu avant l’audience, qualifiant le film de dégradant.

Je ne renoncerai pas, a-t-elle affirmé après le rejet de sa demande.

Le film amateur L’innocence des musulmans, avec son doublage grossier, ses fausses barbes et ses décors de pacotille, prétend raconter la vie du prophète Mahomet, en présentant les musulmans comme immoraux et violents.

Mme Garcia a également porté plainte contre Nakoula Basseley Nakoula, un copte (chrétien d’Egypte) de 55 ans résidant près de Los Angeles, qui a reconnu avoir aidé à la fabrication du film et qui avait été condamné en 2010 pour fraude bancaire, écopant de 21 mois de prison.

L’actrice affirme que les acteurs du film ont été trompés et ont participé au tournage sans connaître son intention véritable. Elle poursuit M. Nakoula pour invasion de la vie privée, fraude, calomnie et volonté de nuire.

Selon elle, M. Nakoula, a affirmé que (L’innocence des musulmans) était un film d’aventures sur l’Egypte ancienne, peut-on lire dans la plainte.

Mais Mme Garcia a finalement découvert qu’il s’agissait d’un tout autre film et assure que sa vie est désormais en danger. Elle est l’objet de menaces de mort sérieuses, a peur pour sa vie et pour celle de son entourage, selon la plainte.

Le juge s’est étonné que l’actrice, si elle craint pour sa vie, ait donné de nombreuses interviews à la presse ces derniers jours.

Dans sa plainte, Mme Garcia explique également qu’elle souffre de détresse émotionnelle et doit faire face, depuis l’apparition de la vidéo, à des revers financiers et à la destruction de sa carrière et de sa réputation.

