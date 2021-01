Menton, dans les Alpes-Maritimes, en France, se pare chaque année de ses plus beaux agrumes et célèbre ces fruits qui ont fait la richesse de la ville. Décorés avec des milliers de citrons et d’oranges, d’impressionnants édifices et de nombreux chars font la joie des 200 000 touristes qui se rendent chaque année à Menton pour assister à ce spectacle vitaminé !

