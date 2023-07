Quels sont les avantages d’un gestionnaire de mot de passe ?

Dans la multitude de mots de passe que l’on peut posséder, il est possible de s’y perdre rapidement.

Pourtant, un gestionnaire de mot de passe peut se montrer très efficace sur le plan de la sécurité. En effet, ce dernier se montre comme un allié de taille.

Dans les faits donc, un gestionnaire de mot de passe est un excellent moyen de booster la sécurité des équipements. En utilisant ce dernier, la protection au quotidien peut être accrue ; sans avoir la hantise d’oublier ses données d’accès à tel ou tel site. Car oui, les mots de passe sont plus un fardeau qu’autre chose. Bien que les ingénieurs du consortium FIDO ne cessent de travailler pour bannir définitivement les mots de passe classiques, cela n’est pas encore à l’ordre du jour. Il faut alors composer avec les mots de passe habituels ; d’où l’intérêt d’un gestionnaire de mot de passe.

La solution, le gestionnaire de mot de passe

Jusqu’à ce que la situation vienne à changer, il est primordial de gérer les multiples mots de passe que l’on utilise. D’autant qu’il faut toujours garder à l’esprit, de ne jamais utiliser deux fois le même mot de passe. Surtout pas. Sur le papier, une solution se démarque alors, le gestionnaire de mot de passe. Beaucoup existent, mais tous sont sûrs et peuvent être utilisés. Dashlane, LastPass, 1Password, Keepass ou encore ZenyPass, le choix ne manque pas. Le gestionnaire de mot de passe se veut donc très important au quotidien, puisque ce dernier a pour but, de conserver et se rappeler des nombreux mots de passe. Sans avoir le besoin de les noter quelque part ailleurs.

