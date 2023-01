Comment vérifier les réglages de confidentialité sur Internet et sur mobile ?

La protection personnelle est quelque chose de très important, surtout lors de l’utilisation d’Internet.

Dès lors, il est primordial de réussir à configurer correctement les réglages de confidentialité sur Internet et sur Mobile. De légers réglages de ces derniers peuvent significativement améliorer la protection de l’utilisation ; et de l’utilisateur.

Il faut savoir que la sécurité, c’est avant tout chercher à contrôler les données et autres informations qui seront transmises publiquement. Avec le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), tous les fournisseurs ont connu des obligations. Notamment l’obligation de revoir leur politique de protection des données personnelles. Dans les faits, les réglages de la confidentialité ; aussi bien vis-à-vis du fournisseur que des utilisateurs, sont plus visibles, et plus accessibles.

Comment vérifier les réglages de confidentialité ?

Il faut donc prendre le temps de vérifier le paramétrage des services les plus utilisés, et là où le plus de partages sont effectués. Du côté de Facebook, il suffit de se rendre dans Raccourcis de confidentialité. Ici, tout est regroupé. Il est possible d’y trouver tous les réglages les plus essentiels. Les moyens pour y accéder sont différents. Sur PC, la rubrique est accessible depuis le point d’interrogation, qui est l’aide rapide. Du côté du smartphone, il faut se rendre dans Paramètres et vie privée.