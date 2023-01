L’histoire d’Amazon, de A à Z…

À ses débuts, Amazon n’était rien de plus qu’une petite librairie en ligne ; mais les choses ont bien évolué.

En vingt années, Amazon est devenu le géant que tout le monde connaît, une entreprise valant 1 000 milliards de dollars en bourse. C’est en 1994 qu’Amazon a été fondé, grâce à l’argent des parents de Jeff Bezos.

Depuis son départ, Jeff Bezos est devenu l’homme le plus riche du monde. Avec un total de 166 milliards de dollars. Dans le même temps, Amazon n’aura eu de cesse de grandir, jusqu’à employer, aujourd’hui, plus de 575 000 personnes. Amazon aura même réussi à rejoindre Apple dans les sociétés qui dépassent les 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. En seulement une vingtaine d’années, donc, Amazon aura connu une fulgurante réussite. À l’image d’Apple, Amazon a débuté son histoire dans un garage de la côte nord-ouest des États-Unis, sous le nom de Cadabra. C’est d’ailleurs en 1995 que l’entreprise vendra son premier livre en ligne, à un ingénieur informatique. Puis, peu à peu, Amazon viendra bousculer les habitudes de consommation. Notamment en proposant des produits plus vastes qu’en supermarché. Et en affichant les prix les plus bas.

Perte d’argent et succès

Dans les faits, Amazon aura longtemps perdu de l’argent, puisque le patron préférera investir toujours plus dans de nouveaux entrepôts et services. Rob Enderle, spécialiste du secteur technologique, soulignait que « Chaque cent qu’il gagnait, il le réinvestissait dans l’entreprise ». Il est resté concentré sur son objectif, qui était initialement de dominer la majorité du commerce ». Pari gagnant ; Amazon avait gagné, au deuxième trimestre 2018, pas moins de 2,5 milliards de dollars. Cependant, certains craignent toujours que l’ascension fulgurante d’Amazon puisse précipiter sa chute. Notamment car celle-ci est souvent accusée de bâtir un monopole sur le commerce en ligne.