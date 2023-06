Impossible de garder une vie privée sur Internet : vraiment ?

Et si, en réalité, le concept de vie privée n’existait pas sur Internet ?

Les choses ont évolué sur Internet, notamment depuis l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la protection des données (RGPD). Mais n’est-il pas trop tard pour protéger les données des utilisateurs ?

Avec les récents scandales qui ont bousculé l’Europe et les États-Unis, les utilisateurs ne se sentent plus vraiment en sécurité. Pour rappel, des millions de données personnelles d’utilisateurs ont été récupérées, et utilisées par des spécialistes du marketing. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, aura néanmoins promis de faire des efforts lors de son audition devant les élus américains. Néanmoins, il ne fait nul doute que les réseaux sociaux connaissent un coup dur actuellement. Grâce à une enquête réalisée par IFOP, il était donc possible d’apprendre que 67 % des Français se méfiaient désormais très clairement de Facebook. Pire encore, 25 % d’entre eux évoquent le souhait de supprimer, entièrement, leur compte.

Risque de fuites de données personnelles

Sur Internet, la propagation se veut bien différente. Antoinette Rouvroy, chercheuse qualifiée au Centre de Recherche en Information, Droits et Société (CRIDS), revient d’ailleurs sur la responsabilité des Internautes. Notamment dans la fuite des données personnelles, et sur les solutions à appliquer. Celle-ci évoque alors plusieurs points, comme « L’idée que je consens en allant sur Facebook ou Twitter à donner mes données personnelles, et que je suis responsable de ce qui va se produire, eh bien cette idée est fausse. » « Si vous abandonnez aux algorithmes la charge de décider de ce qui est bon pour vous, vous renoncez à décider pour vous-même. » Avant de rajouter également, que « Ce qui est dangereux c’est lorsque les bureaucraties, privées ou publiques, s’adjoignent des algorithmes puissants pour gouverner. »

