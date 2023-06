Voyage en Inde : Formalités, Passeport et Visa

Vous voulez partir en voyage en Inde et voulez en savoir plus sur les formalités d’entrée dans le pays ? Voici ce qu’il faut savoir sur les formalités de voyage en Inde, les obligations de passeport et de visa à respecter. Explications.

L’Inde est un pays fascinant. Que vous soyez un grand voyageur en quête de différence et d’infini ou un amateur de culture, d’histoire et de dépaysement, voyager en Inde vous apporte plus que ce à quoi vous vous attendez, c’est certain. Si vous optez pour la découverte du Rajasthan avec ses palais de maharajahs, ses forteresses et l’incontournable Taj Mahal, vous parez pour une épopée qui vous marquera à jamais. Si vous préférez voyager dans les villes de l’Inde du sud, à vous le charme suranné des anciens comptoirs coloniaux, des temples, des saveurs et de la culture ancestrale du thé. Quel que soit votre choix de destination, l’Inde saura vous accueillir, à partir du moment où vous respectez quelques formalités. Voici comment demander le visa pour l’Inde avant votre prochain voyage.

Les Formalités pour votre Voyage en Inde

Pour les ressortissants français, voyager en Inde nécessite un passeport en cours de validité et qui sera valable 6 mois après la date de retour prévue. A noter si vous voyagez en famille : comme le précise le site de l’ambassade de l’Inde, tous les participants au voyage doivent avoir leur propre passeport individuel, y compris les mineurs.

Si vous comptez louer une voiture en Inde, pensez au permis de conduire international. Bien plus que votre permis de conduire français, ce document vous garantira la possibilité de louer un véhicule sans tracas.

Attention : si vous passez par Londres pour vous rendre en Inde, de nouvelles mesures de sécurité doivent également être respectées lors de votre arrivée à l’aéroport. Elles concernent les appareils électroniques (ordinateurs portables, téléphones, tablettes) qui doivent être pleinement chargés avant le départ de votre avion.

Un Visa pour votre Voyage en Inde

Les citoyens français qui veulent se rendre en Inde ont obligatoirement besoin d’obtenir un visa. Que vous arriviez à Bangalore, Chennai, Cochin, Delhi, Goa, Hyderabad, Calcutta, Mumbai ou par un autre des 29 aéroports labellisés par les autorités indiennes, vous devrez présenter votre visa lors de votre entrée sur le territoire, en même temps que votre passeport et votre billet d’avion aller-retour.

Pour votre voyage en Inde, vous ne pourrez donc pas faire sans l’obtention de votre visa. Heureusement, cela est aussi possible entièrement en ligne, ce qui permet de raccourcir considérablement les délais de délivrance du visa. La version électronique « e-tourist visa » peut être obtenue en quelques jours seulement (parfois moins d’une semaine). Pour un visa sur passeport, comptez deux semaines de délai environ.

A noter que la validité du « e-tourist visa » varie de 30 jours à 5 ans, pour une durée de séjour autorisée de 30 à 90 jours. Quant au « e-visas affaires », il est valable un an et permet de séjourner 180 jours en Inde.

