Nombreux étaient les smartphones de sortie en 2017. Malgré cela, l’on reste encore loin du smartphone parfait, celui qui ravirait, à coup sûr, tous les utilisateurs. Dès lors, autant faire un portrait-robot du téléphone parfait, en regroupant, notamment, plusieurs modèles entre eux. Pour le design de l’appareil, l’on préférera utiliser celui du LG V30, tandis que l’écran proviendra du Samsung Galaxy S8, et sa dalle incurvée. Pour l’appareil photo, l’on utilisera celui du HTC U11, et celui de l’iPhone X pour le second module photo. Pour le capteur d’empreintes digitales, le choix se portera sur celui du Huawei Mate 10 Pro, qui possède un placement parfait et un déverrouillage éclair. La puissance sera celle de l’iPhone 8 et l’autonomie de l’Asus ZenFone Zoom S.

Le smartphone parfait de l’année, Bing relancé par Microsoft et la sortie de la New Nintendo 2DS XL Pikachu

Du côté de Microsoft, l’on entend bien relancer Bing comme il se doit, en lançant une nouvelle version du moteur de recherche, qui utilisera l’Intelligence Artificielle pour apporter des réponses plus nuancées. Pour tenter de lutter face à Google et de récupérer des parts de marché importantes, la nouvelle version de Bing viendra offrir une sorte de conversation lors des recherches, plutôt que d’afficher des liens bleus sur une page. Enfin, Nintendo proposera, le 26 janvier prochain, une nouvelle console New Nintendo 2DS XL, cette fois-ci à l’effigie de Pikachu. Disponible au Japon depuis le mois de novembre, cette nouvelle version qui affiche la tête de Pikachu sur la coque de la console est très attendue. Si le prix n’est pas encore connu, ce dernier devrait être aux alentours des 150 euros, comme c’était le cas avec les autres éditions de la gamme 2DS XL.