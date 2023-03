Samsung mise énormément sur la réalité virtuelle dans le monde des smartphones > Depuis quelques années, la réalité virtuelle est au centre de toutes les attentions et l’engouement pour la technologie est bien présente ; son sort semble alors plus clément que ce qui attendait la technologie de la 3D.

C’est désormais un fait indéniable, la réalité virtuelle commence à prendre une ampleur incroyable dans le monde entier. Si le bilan des premiers essais est plus que concluant, l’on ne peut alors qu’espérer que cette technologie plus qu’intéressante ne soit pas destinée au même sort que la 3D, une autre façon de voir le monde qui aura connu quelques bons moments, mais qui n’aura jamais réussi à s’imposer dans les foyers.

En février 2016, c’est le Mobile World Congress qui attirait les regards et le salon apparaît comme la référence dans le monde des smartphones. Ici, de nombreuses annonces sont faites et le moment est parfaitement choisi pour les constructeurs de présenter les nouveaux modèles de leurs smartphones, et leurs améliorations.

Et à ce jeu-là, c’est justement Samsung qui a attiré tous les lauriers, puisque le constructeur a mis en avant son Samsung Galaxy S7, couplé à son casque de réalité virtuelle, le Samsung Gear VR.

Lors de la présentation du bundle, les visiteurs pouvaient alors enfiler le Samsung Gear VR pour un voyage plus que réaliste, notamment sur une montagne russe filmée à 360 degrés. Proposé à un prix défiant toute concurrence (moins de 100 euros dans le commerce), le Samsung Gear VR possède toutefois quelques défauts, dont le principal se trouve être la qualité de l’image affichée ; l’on retrouve un aspect de grille qui vient rapidement casser l’immersion.

Rien de bien méchant non plus puisque le prix se veut très abordable. Toujours lors de la conférence, d’autres constructeurs ont mis en avant leur propre système de réalité virtuelle, mais c’est bien Samsung qui s’est montré le plus fort à ce jeu-là.

Disponible depuis fin 2015, le Samsung Gear VR est devenu un fer de lance pour l’entreprise qui entend bien réussir à vulgariser le sujet au plus grand nombre de consommateurs. Disponible au mois de mars 2016, le Samsung Galaxy S7 propose un bundle où le casque Gear VR de Samsung est offert lors de toute pré commande du nouveau smartphone du Coréen ; comptez tout de même 700 euros pour acquérir le modèle de base, ou 800 euros pour le modèle Edge aux bords incurvés.

Avec sa récente place de numéro un mondial dans les smartphones, Samsung veut poursuivre sa montée vers les sommets, tout en proposant la réalité virtuelle comme une technologie en devenir. En mettant en place une stratégie très agressive, le constructeur ne laisse finalement que peu de choix pour les consommateurs ; alors que la réalité virtuelle semble être la nouvelle mode de 2016, l’on ne peut réellement qu’espérer qu’elle parviendra à se démocratiser et à s’imposer sur le long terme ; de votre côté, allez-vous craquer ?