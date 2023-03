Le coeur ne peut rester longtemps loin de la terre: Des maladies cardiaques seraient liées à un long séjour dans l’espace

Une étude avance une liaison positive entre des problèmes cardiaques et la durée du séjour dans l’espace. Il s’avère que dans ce lieu, le cœur des astronautes s’arrondit!

Une analyse rendue publique ce week-end expose un nouveau bémol à la découverte de l’espace. En effet, l’étude dévoile que le coeur des astronautes s’arrondit quand ils font un long séjour dans l’espace. Une longue durée engendrerait des problèmes cardiaques.

Cette liaison révélée ajoute une partie au puzzle de la compréhension des effets de la microgravité sur la physiologie cardiaque pendant des séjours de 18 mois et plus dans l’espace.

Cette découverte pose un obstacle d’une grande envergure dans le projet d’une de l’habitation sur Mars. C’est d’ailleurs ce qu’expliquent les auteurs de cette étude qui a été présentée à la conférence annuelle de l’American College of Cardiology à Washington.

Concernant les raisons de la transformation du coeur,le Dr James Thomas, responsable scientifique à la Nasa de l’imagerie cardiaque et des ultrasons et principal auteur de l’étude, précise que c’est le manque d’effort de cet organe et donc la perte masse musculaire engendrée qui en est responsable.

L’auteur indique que cette transformation du coeur affecte les astronautes lorsqu’ils reviennent sur la Terre. Il déclare que les chercheurs tentent de trouver des solutions comme des exercices pour prévenir ou bloquer ce phénomène.