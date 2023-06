Université et études supérieures : les dates limites pour s’inscrire à Parcoursup

Avec le nouveau calendrier 2019 de Parcoursup dévoilé, retour sur le nouveau système d’admission aux études supérieures.



Ainsi, et pour les lycéens souhaitant se diriger vers des études supérieures, les vœux d’orientation devront être à l’ordre du jour dès le 22 janvier 2019. Retour sur les dates limites pour s’inscrire à Parcoursup.



C’est depuis le 20 décembre 2018 que la plateforme Parcoursup est disponible aux élèves de terminale et autres étudiants. Mais il faudra attendre le 22 janvier 2019 pour pouvoir créer un dossier sur le site. Il suffira notamment d’y saisir une adresse mail valide. Avant de choisir les vœux. Qui sont désormais limités à un nombre de 10, contre 24 avant. De plus, aucun vœu ne pourra être fait après le 14 mars 2019. De son côté, le 3 avril prochain sera la date limite pour finaliser le dossier avec l’intégralité des éléments qui sont demandés par les divers établissements. Tout en confirmant chacun des vœux formulés.



Réponses et décisions de mai à juillet



C’est à partir du mois de mai 2019, que les personnes inscrites recevront des propositions d’admission. Il conviendra donc d’y répondre en respectant les délais indiqués sur la plateforme. Vient ensuite l’inscription dans la formation. Cette dernière devra être confirmée avant la fin du mois de juillet. À noter que toutes les filières sélectives ; BTS, DUT, …, peuvent refuser un candidat si ce dernier n’a pas les compétences requises. De plus, il ne sera pas possible de refuser un bachelier dans les autres formations, et si des places vacantes sont disponibles. Cependant, il pourrait être question d’un stage de remise à niveau. À souligner également l’ouverture de la procédure complémentaire, entre fin juin et mi-septembre. Durant celle-ci, il sera possible pour les candidats n’ayant eu que des retours négatifs, de formuler de nouveaux vœux.









J’aime ça : J’aime chargement…