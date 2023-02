Nouveau rapport sur les risques pour la croissance d’Internet dans les pays africains

La croissance spectaculaire du déploiement d’Internet, grâce au haut débit mobile, dans le monde entier et en particulier en Afrique, en Asie et en Amérique Latine.

Le rapport « Internet Global Growth: Lessons for the Future » (Croissance mondiale d’Internet : leçons pour l’avenir) montre que la quantité de largeur de bande Internet internationale pour les pays africains a énormément augmenté, en passant de 1,21 Gbits/s en 2001 à 570,92 Gbit/s, grâce aux milliards d’investissement en câbles sous-marins, au cours de ces dernières années. Le rapport fournit des éléments montrant que le modèle actuel d’Internet favorise la croissance de ce service en Afrique et avertit que des réglementations restrictives risquent d’affecter cette croissance. Selon le Dr Kende, les investissements privés et l’innovation sont à l’origine des progrès réalisés. Il considère cependant que les projets de réglementation sont susceptibles de mettre fin à la croissance.