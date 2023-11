Gwyneth Paltrow à l’origine de la rupture entre Chris Martin et Jennifer Lawrence

Après quatre mois ensemble, Jennifer Lawrence et Chris Martin ont rompu mais les raisons de cette rupture n’ont pas été précisées. On se doutait que Gwyneth Paltrow avait surement fourré son nez dans leur histoire seulement on ne pensait pas qu’elle l’aurait fait autant!

Jennifer Lawrence et Chris Martin formaient un couple et un très beau couple si l’on en croît les rumeurs et les confidences de sources qui ont certifié que les deux stars s’entendaient à merveille et que leur histoire était du sérieux. Un détail que contredit l’ex femme du chanteur qui a affirmé ne pas croire en cette relation et notamment en raison de la différence d’âge entre l’actrice et le chanteur. Gwyneth aurait même interdit à son ex mari de présenter leurs enfants à sa nouvelle copine. Alors que Jennifer a présenté sa mère au chanteur il n’y a pas longtemps.

Enfin, cette histoire s’achève après quatre mois car Jennifer n’en pouvait plus avec cette discrétion et de la relation que partage Chris avec son ex. Selon une source qui s’est confié au Mail Online, la jeune actrice aurait eu du mal à supporter le fait que son petit ami et son ex fassent comme s’ils étaient toujours une famille heureuse. Il faut dire que Gwyneth n’est pas aussi innocente que cela puisque, selon une source qui s’est confié au Radar Online, elle m’était la pression au chanteur pour qu’il passe plus de temps avec ses enfants et se permettait de le faire même quand Jennifer était avec lui.

