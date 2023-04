Amstel Gold Race : Voir la Course en Direct TV et sur Internet

Voici la retransmission de la classique Amstel Gold Race en direct streaming et en vidéo pour voir et revoir la course de ce dimanche. L’Amstel Gold Race, le résumé de la course et l’arrivée de l’épreuve de la Coupe du Monde UCI est à regarder en direct TV sur Eurosport et la RTBF dès 14h. Il est aussi possible de voir l’Amstel Gold Race en streaming sur Internet avec la diffusion de la course en intégralité, et en direct. Avis aux fans de cyclisme et aux amoureux de l’Amstel Gold Race!

La saison des Classiques de Printemps bat son plein. Après « De Ronde van Vlaanderen » et après le Paris-Roubaix, voici venue la course mythique de l’Amstel Gold Race. En direct des Pays Bas, la course est à voir tout au long d’un parcours exigeant pour tout fan de cyclisme qui se respecte. Il est donc possible de regarder en direct l’Amstel Gold Race ici même sur Internet, très simplement avec un player web. Que vous soyez fan de cyclisme en France, en Belgique ou en Suisse, et même partout ailleurs à l’étranger, il existe une solution pour voir la course, l’arrivée de l’Amstel Gold Race en streaming video. Direct et Replay.

En effet, dès 13 heures ce dimanche, l’Amstel Gold Race est retransmise en direct et en intégralité sur la chaine de télévision Eurosport, la chaine qui diffuse toutes les courses de la Coupe du Monde UCI. Que ce soit en direct à la télévision ou sur Internet en streaming, vous pouvez utiliser votre tablette tactile, votre iPhone ou votre ordinateur pour regarder l’Amstel en streaming. A vous d’utiliser la connexion Internet, ADSL ou Wifi qui convient !

Amstel Gold Race Streaming Video Replay

Amstel Gold Race en Streaming : Voir la Course en Direct

A travers les Ardennes des Pays-Bas, c’est Valverde qui fait figure de favori pour cette édition de l’Amstel Gold Race. Le coureur espagnol de la Movistar est abonné aux victoires dans les Classiques Ardenaises. Seule l’Amstel Gold Race manque à son palmarès. Depuis le début de saison, Alejandro Valverde cumule les victoires et les places d’honneur. Ce dimanche après-midi, la victoire d’Alejandro Valverde à l’Amstel Gold Race semble tout à fait possible. A vous de ne rien rater de la course !

Parmi les outsiders remarquables que nos confrères des médias traditionnels mettent en avant pour cette édition de l’Amstel Gold Race, notons Nibali, Betancur, Cunego, Gerrans, Rodriguez, Rui Costa ou encore Kreuziger.

Mais bien entendu, c’est sur le coureur belge de la BMC Philippe Gilbert que tous les projecteurs sont braqués. Avec deux victoires sur l’Amstel Gold Race au compteur, impossible de ne pas voir en Philippe Gilbert un candidat sérieux à la victoire sur l’Amstel Gold Race. Néanmoins, Philippe Gilbert n’avait pas encore brillé cette saison, et semble se préserver pour le Liège Bastogne Liège de dimanche prochain.

Amstel Gold Race à Voir en Intégralité

C’est la chaine de télévision Eurosport qui diffuse la course de l’Amstel Gold Race, en direct jusqu’à l’arrivée prévue à partir de 16 heures (heure de Paris). En direct TV vous pouvez donc voir l’arrivée sur votre téléviseur, et sur Internet, il est aussi possible de voir l’Amstel Gold Race en direct live et en résumé vidéo + replay dès l’arrivée de l’Amstel Gold Race.