Voir course 24 Heures du Mans Moto en direct TV et streaming vidéo sur internet

Le départ des 24 Heures du Mans de Moto 2014 a été donné, et la suite de la course est à voir en direct à la TV sur Sport +, dès 20 heures 35, ce samedi 20 septembre 2014.

Le départ des 24 Heures du Mans de Moto 2014 a été donné, et la suite de la course est à voir en direct à la TV sur Sport +, dès 20 heures 35, ce samedi 20 septembre 2014.

Des confirmations naissent déjà pour les premières heures de la course des 24 Heures du Mans de Moto 2014, et des sorties de route sont néanmoins à déplorer.

Maintenant que la nuit commence à tomber, les pilotes doivent redoubler de vigilance dans les longues courbes que possède le circuit du Mans, mais il faut prendre quelques risques ; la course doit se gagner dans les prochaines heures.

Certains pilotes n’ont pas encore changé d’équipiers et la fatigue se fait sentir, attention également à ne pas tout perdre sur un moment de relâchement, puisque les 24 Heures du Mans de Moto ne pardonnent jamais.

Les animations de la première partie de la journée ont laissé place à l’excitation de la course des 24 Heures du Mans de Moto 2014 de nuit, pour le grand plaisir des fans de la discipline, car l’on ne sait que trop bien que chaque virage puisse être traitre.

Puisque qu’il n’y a pas que la course, les animations prévues cette nuit permettent un nouveau moment d’évasion, comme cette fête foraine toute proche du virage du Raccordement avec sa Grande Roue qui permet de voir la course des 24 Heures du Mans de Moto 2014 quelques secondes, à plus de 16 mètres de hauteur, sans oublier les Playmates de Playboy, qui mettront un peu de charme dans une discipline très masculine.

Actuellement, Kawasaki, vainqueur l’an passé est bien positionné grâce aux trois pilotes Français que sont Grégory Leblanc, Fabien Foret et Matthieu Lagrive ; gageons que cela se poursuive ainsi jusqu’à l’arrivée, à 15 heures, demain dimanche 21 septembre.

Vous pouvez voir la course des 24 Heures du Mans de Moto 2014 en direct à la TV sur Sport +, ce samedi 20 septembre, dès 20 heures 35.

Mais vous pouvez aussi CLIQUER ICI, regarder la course en vidéo streaming sur internet.