Le football et le match France Pays de Galles en direct à la TV > Après la fin des matchs de qualifications à la prochaine Coupe du Monde de football qui se déroulera en Russie en 2018, il est déjà temps de retrouver le terrain pour une série de matchs amicaux, afin de poursuivre le rodage et augmenter toujours plus les affinités sur la pelouse. Vous pouvez regarder le match France Pays de Galles en direct live sur TF1, dès 21 heures, ce vendredi 10 novembre.

Alors que la phase de qualification à la prochaine Coupe du Monde de football est terminée pour les formations qui auront réussi à s’imposer sans passer par les barrages (comme la Suède, l’Italie, la Suisse ou encore la Croatie), il est désormais temps de disputer quelques matchs amicaux, notamment pour parfaire une formation ou un collectif qui semble pourtant bien huilé. C’est donc dans cette optique que l’équipe de France va disputer deux matchs amicaux importants, d’abord contre le Pays de Galles, puis contre l’Allemagne, dans quelques jours. Pour les Bleus de l’équipe de France, l’on aura connu une phase de qualification plus compliquée à négocier lors des dernières journées, mais la constance de la formation permettra finalement à l’équipe de se qualifier en terminant première de son groupe. La Suède, qui s’est écroulée lors des derniers matchs, se doit de passer par les barrages et retrouve l’Italie face à elle, un défi de taille et incroyablement relevé.

Regarder le match France Pays de Galles en direct live sur TF1 : Match des Bleus en vidéo, replay buts et score

De son côté, le Pays de Galles sera passé à côté de ses matchs de groupes et terminera à la troisième place, derrière la Serbie et l’Irlande. Pour le Pays de Galles, tout se jouait lors du dernier match et cette réception de l’Irlande. Véritable finale de groupe pour une place en tant que barragiste, le Pays de Galles ne parviendra pas à faire illusion et s’inclinera, sur le score d’un but à zéro. Absents de la prochaine Coupe du Monde 2018 en Russie, les Gallois ont néanmoins à cœur de s’offrir un moment vibrant face à l’équipe de France, et ces derniers pourront compter sur le retour de Gareth Bale, qui était encore absent lors du match du Real Madrid en Ligue des Champions. Cruel destin pour cette formation qui s’était montrée à la hauteur lors du dernier Euro de football.

Il est possible de regarder le match France Pays de Galles en direct live sur TF1, à partir de 21 heures ce 10 novembre. Le match des Bleus en vidéo, avec le replay des buts et le score seront également à voir sur Internet, une fois le coup de sifflet final donné.

