Championnat PGA golf en direct > Nouveau championnat de Golf qui s’annonce ; un championnat très apprécié et très relevé dans l’intensité. S’il n’est pas le plus grand des tournois, l’USPGA fait partie de l’élite, assurément. Vous pouvez regarder l’USPGA de Golf en direct vidéo sur Golf +, à partir de 19 heures.

Tournoi de golf masculin créé en 1916, l’USPGA ; ou le Championnat de la PGA, se déroule tous les ans aux États-Unis et fait partie des quatre plus grands tournois de Golf d’une saison, en compagnie du Masters, de l’Open Américain et de l’Open Britannique. L’USPGA est alors le dernier volet du Grand Chelem de Golf, et est disputé en Stroke Play. L’an passé, c’est Jimmy Walker, l’Américain, qui parviendra à s’imposer sur ce court disputé.

USPGA de Golf en direct vidéo : Résultat, replay et classement du Championnat de la PGA

Pour obtenir une place qualificative pour cet USPGA, les golfeurs ont plusieurs moyens. En effet, l’on retrouve dans ce Championnat de la PGA, tous les anciens vainqueurs de l’USPGA, les vainqueurs des cinq derniers US Open, Masters et Open Britannique, le dernier vainqueur de l’épreuve Senior, les 15 meilleurs golfeurs du dernier USPGA, ou encore tous les vainqueurs des derniers PGA Tour de la saison ; autant dire que les joueurs présents font partie de l’élite du golf actuel ; une raison de plus de surveiller de très près le résultat ; ainsi que le classement, du Championnat de la PGA.

Sachez que vous pouvez voir l’USPGA de Golf en direct vidéo sur la chaîne Golf +, à partir de 19 heures ce jeudi 10 août 2017. Le résultat, le replay et le classement du Championnat de la PGA sont également à regarder sur Internet, à tout instant.

