La F1 en direct et la Grand Prix d’Azerbaïdjan > Changement de décor pour les pilotes de F1 ce week-end, puisque ces derniers vont retrouver un circuit urbain, inauguré il y a un an maintenant. Vous pouvez voir la F1 à Bakou en direct sur Canal + Sport dès ce vendredi.

Alors que la saison bat son plein et que le Grand Prix de Monaco laissait entrevoir une folle avance pour Sebastian Vettel face à son principal concurrent, voilà que le Grand Prix du Canada ; disputé il y a tout juste deux semaines, aura fait des siennes et permettra aux deux pilotes de se rapprocher une nouvelle fois au classement. Après un départ raté de Sebastian Vettel ; l’ancien champion du monde, Lewis Hamilton avait alors tout le loisir de faire une course en tête sans réels dangers. L’effacement ; très rapide, de l’Allemand, aurait même pu avoir des conséquences plus graves pour Ferrari. Toutefois, et en parvenant à conserver 12 points durement acquis au Grand Prix du Canada, le pilote Allemand se permet de conserver une légère avance sur le Britannique, une avance pourtant friable, puisqu’elle n’est plus que de douze points.

Voir la F1 à Bakou en direct : Vidéo et replay essais, qualifications et course Grand Prix d’Azerbaïdjan

Ce Grand Prix d’Azerbaïdjan ; qui se nommait encore le Grand Prix de F1 d’Europe l’an passé, apparaît alors comme un virage serré pour la suite du championnat. Si ce circuit urbain est très technique, aucun des deux hommes les plus forts du championnat actuellement n’avaient réussi à s’imposer ici l’an passé, puisque le mérite en revenait à Nico Rosberg. Si l’on donnera tout de même l’avantage ; léger, à Mercedes, l’on surveillera de très près les différents essais des deux jours, avant de se pencher sur les qualifications ; où obtenir une bonne place sur la grille de départ est un fait important ici, notamment pour ne pas rester coincé dans le trafic, puisque les dépassements sont très compliqués. Une fois la course du Grand Prix de F1 d’Azerbaïdjan lancé, dimanche, l’on découvrira si Lewis Hamilton pouvait reprendre l’avantage une nouvelle fois sur le pilote Allemand, ou si ce dernier viendrait à s’effondrer.

Vous pouvez voir la F1 à Bakou en direct, avec la vidéo et le replay des essais, des qualifications et même la course du Grand Prix d’Azerbaïdjan en direct sur la chaîne Canal + et Canal + Sport, comme à l’accoutumer.