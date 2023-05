Tour d’Italie 2023 : Voir l’Etape en Direct Live TV et sur Internet : Giro, résultat, vidéo et classement

Cyclisme – Voici comment voir l’étape du jour du Tour d’Italie en direct live : à la télévision ou en streaming sur Internet, les fans de cyclisme peuvent regarder le Giro, le résultat de l’étape et le résumé vidéo du Tour d’Italie. C’est assez simple en réalité. Explications.

Et voici le retour de l’un des évènements cyclistes de l’année. Enfin, les fans du Tour d’Italie retrouvent leur course annuelle et les nombreux amateurs sont ravis quel que soit leur pays de connexion. Avec à la fin, la réponse à la question : qui parviendra à rentrer dans l’histoire de ce nouveau Giro intense ?

Tour d’Italie 2022 à voir en direct TV et en streaming sur Internet

Pour cette nouvelle édition du Tour d’Italie, on ne peut que constater les nombreuses difficultés qui attendent les coureurs, et sur lesquelles nous reviendrons parfois, à l’image de l’étape du jour du Giro.

Voir le Tour d’Italie en Direct live : Streaming et TV

Il est possible de voir le Tour d’Italie de cyclisme en direct live sur la chaîne Eurosport dès maintenant. Le Streaming du Giro, le résultat en vidéo des étapes et le classement seront aussi disponibles sur Internet, et sur Tixup vous aurez chaque jour toutes les informations qu’il faut connaître pour récupérer les liens de diffusion en direct. C’est aussi simple que ça. Alors n’oubliez pas de rejoindre notre groupe de fans de cyclisme, l’un des plus importants de l’Internet francophone.

Le Tour d’Italie 2022 à Voir en Direct TV et sur Internet

Voici un évènement bien ancré dans le paysage sportif, puisque la compétition apparaît comme la deuxième plus importante course de l’année, juste derrière le grand Tour de France. Alors que les premières étapes débutent assez timidement, la 4e étape du Tour d’Italie, une étape donc ponctuée d’une arrivée en hauteur capable de faire frémir les moins bien préparés. Ici, l’on retrouve une ascension de 17 kilomètres avant de voir la ligne d’arrivée se dessiner ; peut-on alors envisager une première surprise ?

Après cette première difficulté, les coureurs retrouveront un parcours plus abordable, et ce, jusqu’à l’arrivée de la 9e étape, qui propose un nouveau parcours assez compliqué à dompter, et où les grimpeurs seront à l’honneur. En effet, lors de la neuvième étape du Giro ; toujours en direct ou en streaming, il sera question de partir à l’assaut d’une pente loin d’être anodine, une pente hors catégorie, le Blockhaus. Ici, est question d’un défi possédant un secteur de 7 kilomètres affiché à 10 % de moyenne, et capable de remettre les pendules à l’heure au classement.

Bien d’autres étapes du Tour d’Italie sont capables de provoquer le spectacle, et nous reviendrons sur chacune d’entre-elles, comme la 14e étape et une nouvelle arrivée en altitude, ou cette troisième semaine qui promet des étincelles entre les favoris au titre final. Quelle chance de voir le Giro en direct !