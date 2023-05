Voici le Match de Ligue 1 Rennes Nice en Direct et en Video

Football Ligue 1 ce soir avec le match Stade Rennais – OGC Nice en direct live sur Internet et la retransmission du match Rennes – Nice en direct à la télévision. Samedi 11 janvier 2014 à partir de 19h55, un match qui sera diffusé sur beIN Sport en Direct à partir de 19h55.

Le Stade Rennais accueille l’OGC Nice ce soir à partir de 19h55 à l’occasion de la 20e journée du championnat de Ligue 1. Deux points seulement séparent les Niçois des Bretons avant ce match, c’est dire l’importance du match de ce soir. En effet, l’équipe hôte est à la 15e place et compte 21 points, Nice est 14e avec 23 points. Les hommes de Philippe Montanier qui se sont difficilement qualifiés en coupe de France contre Valenciennes et sont déjà éliminés de la coupe de la Ligue, restent sur trois revers consécutifs en championnat, et doivent obligatoirement mettre fin à cette série noire. Les coéquipiers de Nelson Oliveira ont joué 9 matches à domicile enregistrant 3 victoires, 4 nuls et deux défaites.

En face, les niçois restent sur une bonne série de 4 victoires consécutives toute compétitions confondues, avec une qualification au prochain tour de la coupe de France, pareil pour le coupe de la Ligue et deux victoires en championnat contre Evian et Sochaux. Les hommes de Claude Puel comptent bien garder cette dynamique en allant jouer à Rennes.

Les Compos probables

Rennes : Costil – Danzé (cap), Kana-Biyik, Armand, M’Bengue – Makoun (ou Kadir), Bakayoko, Féret – Kadir (ou Hunou), N.Oliveira, Alessandrini

Nice : Ospina – Palun, Genevois, Pejcinovic, Kolodzieczak – N.Mendy, Digard (cap) – Brüls, Eysseric, Bauthéac – Cvitanich

Match Stade Rennais – OGC Nice en Direct

Le match Rennes – Nice est retransmis en direct à la télévision sur beIN Sport. Dès 19h55, coup d’envoi du match entre Rennes – Nice en direct. A la télévision sur beIN Sport ou en direct sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match Rennes – Nice en live : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.