Regarder le rugby à XV en direct live sur France 2 : Résultat et résumé vidéo test match France Nouvelle-Zélande > Alors que l’équipe de France poursuit ses sorties pour effectuer des tests matchs de rugby à XV, c’est un grand adversaire qui attend les Bleus, à savoir la Nouvelle-Zélande.

Troisième test match pour l’équipe de France de rugby à XV ce soir, sur France 2. Ce troisième match apparaît d’ailleurs comme le plus important, sans critiquer les précédents adversaires de l’équipe de France, bien entendu.

Si l’on sait que l’Australie et les Samoa ont des qualités certaines en rugby à XV, il est un pays qui parvient sans cesse à s’imposer comme l’ultime référence du sport, la Nouvelle-Zélande.

Pour l’équipe de France, un bon résultat dans ce test match de rugby à XV serait un grand pas en avant, notamment face à une formation dont le succès n’est plus à prouver, et qui provoque un véritable engouement à chacune de ses sorties.

Lors des deux rencontres précédentes, la France avait alors réussi à impressionner les spectateurs ; surtout lors de cette victoire écrasante face aux Samoa, et n’aura jamais démérité face à l’Australie, malgré une défaite presque injuste. Car oui, sur le terrain, la France s’est montrée intraitable et aurait bien pu décrocher la victoire, si le match avait duré quelques secondes de plus.

Il est possible de regarder le rugby à XV en direct live sur France 2 à partir de 21 heures, mais sachez que le résultat et le résumé vidéo du test match France Nouvelle-Zélande sont aussi disponibles en replay sur Internet.

Ce test match de rugby à XV entre la France et la Nouvelle-Zélande apparaît également comme une revanche sur laquelle il faut se montrer plus fort que jamais. En effet, personne n’a oublié la dernière Coupe du Monde et cette rencontre cruelle face à la Nouvelle-Zélande en quart de finale ; cette même équipe qui deviendra, ensuite, championne du monde.

Dans ce match-là, la France s’était tout simplement écroulée face aux assauts de la Nouvelle-Zélande, et c’est dans une certaine logique qu’elle s’inclinera sur le triste score de 62 à 13, une époque que l’on espère révolue.

