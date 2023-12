Le Top 14 de rugby et le classement en 2015 > En France, certains sports parviennent à sortir remarquablement du lot, comme le basket-ball et le football par exemple. Dans les faits, et grâce à un public offrant un soutient sans failles, le rugby est également très bien représenté.

Mais si le rugby est très présent dans l’hexagone, c’est aussi grâce aux diverses performances des équipes Françaises sur le plan Européen. Brillantes lors des sorties, ces mêmes formations peuvent faire trembler ses adversaires dans le Top 14 de rugby.

Toutefois, il existe certaines exceptions et l’on peut alors découvrir des formations très fortes lorsqu’il s’agit de défendre les couleurs de la France dans les Coupes Européennes, mais en totale perdition dans le championnat. Le Castres Olympique en est un exemple parfait.

Surprenante équipe des années 2000, le Castres Olympique aura ensuite sombré au fil des rencontres et des mois. Le classement en 2015 ne laissait que très peu rêveur puisque, après dix rencontres, le Castres Olympique ne pointait qu’à la modeste huitième place, un sacrilège pour une formation qui, en 2014 encore, avait atteint la finale du Championnat de France.

Le Top 14 de rugby et le classement en 2015

Pour le RC Toulon en revanche, la première moitié du championnat de Top 14 en 2015 n’est qu’une copie de sa puissance acquise au début de l’année 2010.

En effet, le RC Toulon entame un tournant historique dans son histoire, dès l’année 2010. Lors de la saison, le RC Toulon atteint la finale du Challenge Européen, mais ne parviendra pas à décrocher la victoire face à la formation de Cardiff Blues. La revanche ne se fera finalement pas très attendre pour le RC Toulon, qui marchera sur l’eau et sur ses concurrents, seulement deux plus tard.

Bien qu’en 2012, le RC Toulon connaîtra une nouvelle défaite en finale du Challenge Européen, puis en finale du Championnat de France, force est de constater que le RC Toulon parviendra ensuite à s’imposer à de nombreuses reprises ; un sacre en Coupe d’Europe en 2013, 2014 et 2015, mais également un titre de Champion de France en 2014 ; que du bonheur donc pour une équipe qui aura su prendre l’avantage.

Enfin, l’actuel championnat de Top 14 de rugby met en avant une surprenante équipe d’Oyonnax. Très souvent à l’agonie lors de ses déplacements, Oyonnax parvient à mettre à genoux les formations les plus fortes du championnat, lorsque cette dernière joue à domicile. Néanmoins, le classement de la première moitié de la saison 2015 donnait un net désavantage à Oyonnax ; en dix journées, Oyonnax ne comptait que deux petites victoires et hypothéquait déjà ses chances de maintien ; gardons l’espoir du côté d’Oyonnax, puisque l’on sait que l’équipe peut être capable du meilleur.

J’aime ça : J’aime chargement…