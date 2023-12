Netflix se renforce sur le marché français, malgré les obstacles protectionnistes

L’entreprise américaine de service Streaming Netflix, qui cherche à étendre ses activités en Europe, se prépare à se lancer en France « à l’automne » en dépit des règles strictes visant à protéger la culture française de la domination anglo-saxonne.

Les dirigeants du géant américain du service Web ont rencontré lundi le ministre français de la culture Aurélie Filippetti qui a déclaré que Netflix était « intéressé par le modèle français » malgré les défis du marché.

« Je n’ai rien contre l’implantation de Netflix en France , » a déclaré le ministre au quotidien français Le Figaro, dans une interview publiée mardi.

« Nous n’allons pas leur fermer la porte, mais ils ont besoin de s’habituer aux différences avec le marché français et comment ils pourront participer de manière constructive. »

La France a quelques-unes des règles les plus difficiles au monde pour la protection de ses films et sa musique, et ça ne sera facile pour aucun service extérieur comme Netflix de faire une brèche sérieuse dans le marché.

La société devra faire face à des taxes plus élevées à celles qu’elle est habituée, y compris 19,6 pour cent de TVA, ainsi que des quotas obligatoires d’investissement de ses bénéfices.

Les services « abonnement vidéo à la demande » (SVOD) basées en France avec des revenus annuels de plus de 10 millions euro sont tenus de remettre plus de 15 pour cent de leurs revenus à l’industrie cinématographique européenne et 12 pour cent pour les cinéastes français.

Pendant ce temps, la France insiste sur le fait que 40 pour cent des grands diffuseurs de contenu doivent être en français, tandis que les fournisseurs de VSDA existants – y compris Canal Plus de « Infinity » et Wild Bunch de « Filmo TV » – sont actuellement obligés d’attendre 36 mois après la sortie d’un film au cinéma avant de pouvoir diffuser des contenus en ligne.

