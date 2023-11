Les matchs amicaux de l’équipe de France de football > Qu’on se le dise, l’équipe de France ne paraît plus la même depuis la fin des années 1990 et ce titre de champion du monde et d’Europe, deux ans plus tard ; charge aux joueurs de renouer rapidement avec le succès.

Car oui, tout au long de l’histoire, l’équipe de France de football a su se montrer à la hauteur des plus belles formations, mais n’aura alors jamais eu beaucoup de chance ; comment ne pas évoquer une nouvelle fois la Coupe du Monde 1982 et cette demi-finale face à l’Allemagne ?

Que de temps durs pour cette équipe qui possédait pourtant toujours de très bons joueurs au fil de son histoire ; Michel Platini, Just Fontaine, Jean-Pierre Papin, Laurent Blanc, Fabien Barthez, Lilian Thuram, Didier Deschamps ou encore Zinédine Zidane, n’en sont que quelques exemples.

Bien sûr, elle aura su réagir lors de la Coupe du Monde 1998 qui se déroulait en France, mais également lors de l’Euro 2000 où les frissons étaient présents lors de cette finale contre l’Italie ; l’histoire retiendra néanmoins longtemps le but de Sylvain Wiltord dans les toutes dernières secondes de jeu, le but qui emmènera la France dans une prolongation qui verra David Trezeguet inscrire le but en or victorieux.

Les matchs amicaux de l’équipe de France de football

Si les compétitions Européennes auront soufflé le chaud et le froid pour l’équipe de France de football, les nombreux matchs amicaux qu’elle aura disputé possèdent finalement la même image et le même destin.

Historiquement, la France effectua ses débuts en 1904, lors d’un match amical face à la Belgique. Si le score final n’aura pas livré de vainqueur (3-3), il aura fallu attendre l’année suivante pour voir la France décrocher sa première victoire dans le monde du football, en 1905 contre la Suisse, sur le score d’un à zéro. Si la France aura connu de très lourdes défaites dans son histoire de matchs, il en est une qui est particulièrement difficile à avaler, le 17-1 contre le Danemark, en 1908, à l’occasion des Jeux Olympiques. Pour la plus belle des victoires, c’est vers l’Azerbaïdjan qu’il faut se tourner, 10 à 0 en 1995 pour les qualifications de l’Euro 1996 ; cette victoire reste, à ce jour, comme la plus large des joueurs Français.

Beaucoup plus récemment, les derniers matchs amicaux de l’équipe de France de football se veulent bien plus homogènes et, bien que les scores ne soient pas très élevés, la France parvient à se montrer constante dans ses efforts et aura réussi à s’imposer quatre fois consécutivement, de septembre à octobre 2015 (face au Portugal, à la Serbie, à l’Arménie et au Danemark).

Déjà qualifiée pour l’Euro 2016 puisque hôte de la compétition, la France se doit de se parfaire au maximum et de très beaux défis sont encore à relever pour l’équipe de France de football. Ainsi, la France a affronté l’Allemagne et l’Angleterre au mois de novembre 2015, avant de se tourner vers les Pays-Bas et la Russie en mars 2016 ; suffisant pour se montrer brillante lors de l’Euro de football 2016 ?

