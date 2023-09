Les grands favoris de la Ligue des Champions 2015-2016 > Alors que nous évoquions, il n’y a pas si longtemps, les petits poucets de cette édition de la Ligue des Champions 2015-2016, il est temps de faire un détour pour prendre connaissance des grands favoris de la compétition.

Qu’on se le dise, que l’on soit favoris ou outsiders, la flamme de la Ligue des Champions est une chose sacrée, capable de faire briller même les plus modestes équipes. Bien que ces dernières ne parviennent que très rarement sur la plus haute marche de la Ligue des Champions, leur parcours laisse rêveur et ils sortent souvent grandis de l’aventure Européenne.

Sur le plan des favoris de la Ligue des Champions 2015-2016, l’on retrouve bien évidemment le Paris Saint-Germain. Affiché comme un objectif à atteindre à tout prix, remporter la Ligue des Champions est un rêve pour le club de la capitale. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le PSG s’en donne les moyens.

En tentant de faire venir les meilleurs joueurs à travers le monde, l’épopée Européenne du PSG en Ligue des Champions s’avère convenable, mais loin d’être suffisante ; avec l’effectif que possède le Paris Saint-Germain, les prestations sont meilleures d’année en année, mais on ne parvient pas encore à atteindre la finale de la Ligue des Champions ; le PSG reste toutefois un favoris pour l’édition 2015-2016.

Les grands favoris de la Ligue des Champions 2015-2016

Outre le Paris Saint-Germain, il n’est pas possible de ne pas évoquer la présence du FC Barcelone en tant que favoris également. Vainqueur de la dernière édition de la Ligue des Champions, le FC Barcelone possède toujours son jeu très collectif, mais connaît quelques moments de doute lorsque l’on sort de son championnat ; rien de bien inquiétant toutefois pour le FC Barcelone, tout comme pour le Real Madrid.

Pour les clubs Anglais, c’est Chelsea qui se montre en tant que favori. Alors que Manchester City, Manchester United et Arsenal sont un cran en dessous, la formation de Chelsea parvient à faire souvent sensation et l’on se rappelle de la victoire de Chelsea à la Ligue des Champions 2012, où l’on avait retrouvé une formation défensivement parfaite.

Du côté Allemand, il ne fait nul doute que l’on retrouve le Bayern Munich une nouvelle fois sur les plus hautes marches de la compétition. Habitué à briller en championnat et sur le plan Européen, le Bayern Munich possède des joueurs de grands talents et un jeu collectif très posé et agressif à souhait ; l’objectif du Bayern Munich est clair, atteindre la finale de la Ligue des Champions 2015-2016, après deux éditions où les Allemands sont passés au travers.

Enfin, il est difficile de ne pas évoquer le club Italien de la Juventus. Bien que la formation ne parvînt plus à se montrer à son avantage dans la Ligue des Champions durant de très longues années, l’édition précédente avait montré une Juventus capable de défendre, mais surtout d’être forte offensivement. Avec un très beau parcours, la Juventus s’inclinera toutefois en finale de la Ligue des Champions 2014-2015, à l’avantage du FC Barcelone.

