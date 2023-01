Voir le match Bordeaux Rennes en Direct Live TV et Internet

Voici comment vous organiser pour regarder le championnat de France de football avec le match qui oppose les Girondins de Bordeaux au Stade Rennais pour le compte de la journée de la Ligue 1, un match qui sera retransmis en direct à la télévision sur beIN Sport 1 à partir de 14h00 et qu’il est également possible de suivre en lie Internet à partir de votre tablette, ordinateur ou bien téléphone mobile, n’oubliez pas aussi que la vidéo du match sera disponible ici même sur Tixup.

Bordeaux reçoit Rennes ce dimanche après-midi à partir de 14h00 à l’occasion de la 8e journée du championnat de France de football, un match qui sera diffusé en direct sur beIN Sport 1 ou bien en direct sur internet.

Les Girondins jouent gros cet après-midi puisqu’ils pourront se retrouver à occuper le fauteuil du leader en cas de victoire sur Rennes et en attendant le résultat de Marseille. Les hommes de Willy Sagnol occupent actuellement la 4e place du classement avec 14 points après 7 journées disputées conclues par 4 victoires deux nuls et une seule défaite. Diego Rolan et ses coéquipiers restent sur deux victoires, deux matches nuls et une seule défaite lors des 5 derniers matches de championnat, ils tenteront cet après-midi de rebondir et renouer avec le succès après le match nul de la 7e journée ramené de Saint-Etienne.

En revanche, le Stade Rennais connait du bon et du moins bon avec 8 points au compteur à un point seulement du premier relégable après deux victoires, deux matches nuls et 3 défaites, les hommes de Philippe Montanier restent sur deux revers consécutifs à Marseille et à domicile contre Toulouse, deux rencontres perdues sur le même score sans appel de (3-0).

Regarder le match Bordeaux – Rennes en Direct

