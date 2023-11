Un astéroïde s’approche à 12.300 kilomètres de la terre

Tout le monde parlait depuis quelques jours d’un astéroïde qui s’approchera de la terre et sera aligné entre la terre et le soleil causant un énorme tremblement de terre. Cette supposition a été écartée par le Near-Earth Objects Program qui a attribué un risque d’impact nul.

En effet, ce géocroiseur, dont la taille est estimée à une vingtaine de mètres de diamètre tout au plus, a été repéré par les astronomes du programme Lincoln Near-Earth Asteroid Research (Linear) conduit à Socorro, dans l’état du Nouveau-Mexique aux États-Unis d’Amérique.

De tels corps se comptent en milliers, on en connaît déjà quelques 7.500 mais seulement un millier d’entre eux est classé “potentiellement dangereux” du fait de leur taille et de leur trajectoire.

Baptisé 2011 MD, cet astéroïde s’approchera de la terre à 12.300 kilomètres vers 18h00 (Heure Tunis) ce lundi 27 juin 2011 et sera plus proche de notre planète que les 31 satellites Navstar (Navigation Satellite Timing And Ranging) du GPS). Il arrivera en premier lieu à proximité de l’hémisphère nord avant de voir sa trajectoire fortement courbée par l’attraction de la Terre, de sorte qu’après s’être trouvé au-dessus du pôle Sud, il repartira en direction de l’hémisphère nord comme on peut le voir sur le site de l’astronome Pasquale Tricarico.

