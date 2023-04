Les scientifiques sont certains à 95% que les températures mondiales sont en hausse

Les scientifiques du climat vont aujourd’hui tenter de restaurer la confiance du public dans signalement des mesures pour contrôler les émissions de gaz à une évaluation cruciale du réchauffement climatique.

The International Panel of Climate Change (IPCC) est prévu , pour avertir qu’il est maintenant certain à 95% que les températures mondiales sont en hausse et que l’activité humaine est à blâmer.

Le groupe de scientifiques explique que les niveaux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère va augmenter de doubler la concentration préindustrielle d’ici le milieu de ce siècle, et qui se traduira par une hausse de la température mondiale de 1,5 ° C entre (34.7F) et 4.5C (40.1F).

Le rapport est une analyse complète pour les décideurs, de se rédiger et réviser dans leurs politiques envers le phénomène du réchauffement climatique. Cette étude a été faite par quelque 900 scientifiques qui ont consulté plus de 9000 études sur le changement climatique.

Dr Richard Allan, un scientifique du climat à l’Université de Reading qui a contribué au rapport, a déclaré qu’à moins qu’il n’y ait des mesures pour réduire les émissions de carbone, ces dernières causeront de graves changements du climat de la planète

« Cela signifierait une augmentation de la fréquence des extrêmes de chaleur,» dit-il.

«En 2003, il y avait des températures extrêmes et beaucoup de personnes sont mortes en France. On peut s’attendre à beaucoup plus de ces événements à cause du réchauffement.

«Nous pouvons également s’attendre à des changements marqués dans la configuration des pluies, avec des impacts sur l’agriculture. »