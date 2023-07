Les chiffres clés de la retraite en France à connaître

En France, la retraite est un objectif que tout travailleur veut atteindre avec le plus de sérénité possible. Âge légal, moyenne de départ, nombre de retraités, découvrons tous les chiffres clés de la retraite en France.

62 et 63,4 ans

Il faut savoir qu’en France, l’âge légal de départ à la retraite est de 62 ans. Et cela grimpe à 67 ans pour la retraite à taux plein. À noter que cinq départs à la retraite sur dix au total, sont faits à plus de 62 ans. La moyenne d’âge de départ à la retraite se hisse à 63,4 ans. Sans compter les départs anticipés.

1 520 euros

Voilà notamment le montant de la pension des retraites. Une moyenne de 1 520 euros mensuels. À souligner que cette même moyenne ne cesse d’augmenter avec les nouvelles générations. Et ce, peu importe le régime. La différence est d’ailleurs de 30 %, entre les générations 1926 et 1946.

3 régimes et 15 millions

Derniers chiffres clés notables de la retraite en France, le nombre de régimes par personne le nombre de retraités. Le nombre de régimes s’élève à 3,1 par personne. Puisqu’il est tout à fait possible de cotiser à plusieurs régimes de retraites. Cela est possible lors d’un changement de statut, de type d’employeur ou d’emploi. Enfin, à noter les plus de 15 millions de retraités en France. Cela représente plus de 20 % de la population de l’hexagone, et un chiffre qui n’aura jamais été aussi élevé.

