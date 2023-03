Les jeunes issus de l’immigration quittent la France, vrai ou faux ?

En France, les regards mal placés et les sous-entendus racistes peuvent être le quotidien de beaucoup de jeunes issus de l’immigration.

Pour exemple, un ingénieur de 27 ans et d’origine maghrébine a expliqué comment le racisme vécu au quotidien, l’aura poussé à quitter la France. Décision radicale, mais réfléchie, c’est vers l’Angleterre que Karim s’est envolé.

Difficile également de savoir avec exactitude combien de jeunes issus de l’immigration sont dans le même cas que Karim. Cette année, 198 000 personnes nées en France seront parties du territoire. Cela représente une augmentation de 25 % annuelle. Cependant, impossible de savoir quelle est la part de jeunes issus de l’immigration. Pour Karim, c’est donc à Londres qu’il part s’installer. Ce dernier souligne son ras le bol du climat actuel. Un climat notamment symbolisé par la disqualification dans le dernier The Voice, de Mennel Ibtissem, et le déchaînement face à Maryam Pougetoux, responsable voilée de l’UNEF. C’est surtout l’impression d’être traité différemment qui fera fuir Karim en Angleterre.

Pourquoi les jeunes issus de l’immigration quittent la France ?

Par exemple, lorsque Karim se rendait dans un magasin, il était beaucoup plus surveillé que la moyenne. Pire encore, lorsqu’il avait douze ans, il ne pouvait pas entrer au supermarché s’il était tout seul. Cette exclusion peut amener un mouvement de repli communautaire. De plus, Karim soulignait également que « si on montre qu’on est pratiquant, on est perçu comme potentiellement dangereux ». Ce qui n’est pas le cas en Angleterre. Lors de son arrivée à Londres, Karim fut aussi surpris d’être contrôlé à l’aéroport, par une femme voilée. Preuve de la différence entre ces deux pays.